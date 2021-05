"Cantaré mal... pero no soy corrupta", dice Evelyn Salgado

"Me podrán tachar de cantar mal, no hay problema, pero nunca me podrán tachar de ladrona", dijo Evelyn Salgado Pineda, candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, respecto a las críticas por convertir los finales de sus mítines en un karaoke.

Este jueves, Evelyn Salgado tuvo un gira por Chilpancingo. Fue el día 22 de su campaña. Por la mañana estuvo en la comunidad de Petaquillas, una de las más grandes de Chilpancingo y en los últimos años de las más complicadas.

Desde el 2014 ha sido ocupada por distintos grupos de autodefensas, por tres. Sin embargo, el último ha sido el más polémico y las autoridades los vinculan con la organización criminal "Los Ardillos".

Petaquillas es una de las entradas para llegar al municipio de Quechultenango, el bastión de "Los Ardillos". En Petaquillas, Evelyn Salgado habló por encima de la violencia y la inseguridad. Dijo que, si es gobernadora, va pacificar a Guerrero.

No habló de las organizaciones criminales, de los grupos de autodefensas que están expandidos por casi todo el estado. Tampoco habló de hacer una depuración en las corporaciones policiacas, ni del retraso en las investigaciones por asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados que ha provocado el proceso de violencia en el que está metido Guerrero.

Tampoco habló de recuperar pueblos como Petaquillas o los de las Sierra que desde 2018, un presunto grupo de autodefensa que primero sacó a los pobladores de unos 11 pueblos y después asumieron todo el control de esa región.

Su discurso lo centró en dos temas.

Una parte en sus ofertas de campaña que en resumen plantea que su eventual gobierno será un costal sin fondo, es decir, habrá dinero para entregar aparatos y equipo a personas discapacitadas cada mes "sin falta", para que haya medicamentos y médicos las 24 horas en los hospitales y centros de salud, apoyo para adultos mayores, becas para jóvenes y además arreglará el problema del agua en Chilpancingo.

La otra parte de su discurso la reservó para contestar. Primero se refirió a los que la critican por cantar al final de sus actos. "Les molesta mucho que cantemos, que será un movimiento, una fiesta cívica, eso no molesta. Robar, mentir y traicionar al pueblo eso sí indigna", dijo.

Después le contestó a los que la han criticado por no tener experiencia gobernando: "Yo no tengo experiencia en robar, pero hay que ver ¿qué resultados han dado los que dicen que tienen mucha experiencia? Vamos acabar de raíz la corrupción".

Como en todos sus mítines, participó su papá Félix Salgado Macedonio. También ocupó su discurso para contestar uno de los principales cuestionamientos a la campaña de su hija.

En el segundo acto, en el barrio de San Francisco, Salgado Macedonio preguntó: "¿Quién pondrá de gobernadora a Evelyn, su papá o el pueblo?", Las 300 personas que participaron en el mitin respondieron: "el pueblo".

Salgado Macedonio ocupó su tiempo para responder a los priistas.

Dijo que Moreno Arcos es el candidato del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA) y de "todos los que integran la mafia de la corrupción".

"Mario Moreno es candidato de todos esos mafiosos y no quieren que les diga mafiosos, no quieren que les diga corruptos; ayer me llegaron tres notificaciones de demandas por andar de boca suelta, diciéndoles cosas que ofenden sus oídos, bola de ratas, van a caer, les vamos a ganar el próximo domingo 06 de junio", sentenció Félix Salgado.

Después acusó a Moreno Arcos de mentirle al pueblo al presentarse como contador público a pesar de que no tiene cédula profesional. "Es falso y para qué quieren a un falso, si es falso para eso, es falso para otras cosas y va a ser falso para todo", dijo.

Así terminó la gira de este jueves en Chilpancingo, pero esta vez no hubo karaoke. Evelyn Salgado dijo que cantará hasta el domingo, en su cierre de campaña en Acapulco.