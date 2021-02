Capital de Querétaro, número cinco en casos activos de Covid

En poco más de dos semanas, Querétaro pasó del décimo al quinto lugar, entre los municipios con mayor número de casos activos por coronavirus, dio a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su sistema de monitoreo de Covid-19.

Cabe recordar que el 19 de enero pasado, con base a los datos de la plataforma, el municipio de Querétaro registraba mil 667 contagios, con la cual se ubicaba como el décimo municipio con más casos activos de coronavirus en el país, en ese momento.

El listado de la UNAM indicaba, el 19 de enero pasado, que las demarcaciones con más casos activos de Covid eran: la alcaldía Iztapalapa (6 mil 411), Álvaro Obregón (5 mil 756), Gustavo A. Madero (3 mil 735), Tlalpan (3 mil 161), Tláhuac (2 mil 310), Xochimilco (2 mil 069), Coyoacán (mil 897), León (mil 855), Cuauhtémoc (mil 715) y Querétaro (mil 667).

Mientras que en el reporte publicado ayer, 4 de febrero, con información actualizada que corresponde hasta el 3 del mismo mes, se especifica que los cinco municipios del país que más casos activos de Covid-19 tienen son: Álvaro Obregón (5 mil 209), Iztapalapa (4 mil 132), Gustavo A. Madero (3 mil 110), Tlalpan (2 mil 282) y Querétaro (mil 823).

Los primeros cuatro lugares, de acuerdo a la información contenida en la plataforma, son alcaldías de la Ciudad de México y el municipio de Querétaro.

En sexta posición se encuentra Tláhuac (mil 723), Xochimilco (mil 596), Coyoacán (mil 433), Puebla (mil 257), Cuauhtémoc (mil 213), Monterrey (mil 110) y Yautepec, Morelos, en el lugar 12, con (mil 060 casos activos).

La UNAM especifica que "los casos activos son quienes no se han recuperado aún o no han fallecido"; es decir, es el resultado de la resta de los casos acumulados durante la pandemia menos los casos con alta hospitalaria y los fallecimientos.

La plataforma, detalla que el municipio Querétaro presenta mil 823 casos activos, aunque en la pandemia se contabilizan 35 mil 682 casos acumulados —hasta el 3 de febrero—, de un total de 46 mil 729 casos de Covid-19 que se tenían contabilizados en dicho periodo en todo el estado.

También en la capital del estado hay, de acuerdo a la UNAM, mil 993 defunciones, de las 3 mil 116 que se han tenido en todo el territorio estatal.

Además 25 mil 510 personas ya lograron superar la enfermedad en la capital del estado, de los 41 mil 500 que se dieron de alta sanitaria en todo el estado.

"Los casos recuperados los calculamos como aquellos positivos a SARS-CoV-2, que después de 14 días de que iniciaron síntomas no fallecieron, y asumiendo que el 80% de los casos confirmados que no fallecen se recupera antes de 14 días; mientras que el 20% restante tarda más tiempo en lograr una recuperación completa", detalla la plataforma.

Para alimentarla, la UNAM utiliza las estadísticas a nivel nacional, estatal y municipal, entre ellos datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología.

La UNAM explica que se considera siempre el municipio de residencia de la persona para la ubicación espacial del caso, a nivel municipal y estatal

Además, los casos activos se calculan como aquellos casos positivos a SARS-CoV-2 con 14 o menos días desde que iniciaron los síntomas y que no fallecieron, indica la UNAM.