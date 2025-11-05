Captan a Adán Augusto viendo noticias deportivas en plena sesión

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Durante la sesión del pleno del Senado de este miércoles, personal de Resguardo Parlamentario impidió que reporteros gráficos realizaran su labor informativa, luego de que captaron al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, observando noticias deportivas en su tableta electrónica, sin atender el desarrollo de los trabajos legislativos.

De acuerdo con testimonios de los afectados, los elementos de seguridad del Senado se acercaron al área donde se encontraban los fotógrafos para exigirles que dejaran de tomar imágenes y se retiraran del lado derecho del Salón de Plenos, justo donde se ubica la bancada de Morena.

Los fotógrafos relataron que elementos de Resguardo Parlamentario actuaron de manera coordinada para bloquear la línea de visión de las cámaras y, posteriormente, los desplazaron hacia otra zona del recinto.

A partir de ese momento, se les indicó que únicamente podrían permanecer detrás de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, lo que limitó su capacidad de cobertura visual sobre el bloque oficialista.

La medida generó inconformidad entre los reporteros que cubren la fuente legislativa, quienes consideraron que la acción constituye una forma de censura y una restricción al ejercicio periodístico dentro de un espacio público.