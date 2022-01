Captan abuso policial y naval en Córdoba, Veracruz

Dos elementos de la Policía Municipal de Córdoba, Veracruz, y dos oficiales de la Secretaría de Marina fueron videograbados golpeando a dos jóvenes sometidos a revisión.

En un video difundido en redes sociales fueron exhibidos los cuatro agentes que viajaban a bordo de la patrulla número 15, los cuales retienen a dos jóvenes para una revisión.

Los oficiales revisan los celulares de los muchachos, los golpean y les retiran sus aparatos de telefonía.

El hecho causó indignación de habitantes de Córdoba y la zona, una región con altos niveles de violencia relacionada con la disputa entre cárteles de la droga.

El alcalde del lugar, el morenista Juan Martínez Flores, prometió un llamado de atención y castigo por los hechos registrados en la cabecera municipal.

"Se debe de actuar conforme a derecho primero respetando los derechos humanos de cada ciudadano, ya se tomaron los puntos correspondientes, en el caso de la Marina decidirá cómo actuar y en el caso de la Policía municipal ya hay un llamamiento correspondiente", dijo

Por su parte, el director de Protección Ciudadana y Movilidad, Enrique Morales Tolentino, aseguró que los elementos fueron separados de su cargo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

"Se va a investigar el actuar de los elementos, todo conforme a derecho y lo que tenga que proceder", indicó el capitán de Marina.

Explicó que como parte del operativo "Córdoba Seguro", los elementos policiacos encontraron a dos personas caminando por el área de bares y cantinas de Córdoba, por lo que se procedió a la revisión de rutina, encontrando dentro de sus pertenencias una pipa, un cortauñas y un encendedor, pero no se pusieron a disposición por falta administrativa.

"No está permitido el abuso de autoridad, de hecho estamos en contra de eso y se le invita a la ciudadanía a que den parte, que hablen, que suban los vídeos, no tenemos ningún problema; al contrario, venimos a solucionar este tipo de actos", dijo.