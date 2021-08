Captan en video accidente de motociclistas en la México-Cuernavaca

La velocidad fue uno de los factores que provocaron accidente de motociclistas en la México-Cuernavaca. pic.twitter.com/0rWhlyehRI — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) August 16, 2021

Una serie de accidentes viales sobre la autopista México-Cuernavaca y la libre Morelos dejaron un saldo de siete muertos y 15 lesionados en Tres Marías.

En los percances estuvieron involucradas 13 motocicletas, dos tráileres y una camioneta por lo que se mantuvo cerrada la carretera.

A través de redes sociales circula un video donde se observa que un testigo documenta uno de los accidentes mortales.

En el video se observa que un motociclista se aproxima al punto del percance a exceso de velocidad, pero no alcanza a frenar y cae.

Segundos después otro conductor intenta frenar al encontrarse con las motos siniestradas, pero también cae y debido al golpe su casco de seguridad sale proyectado.

Accidentes por exceso de velocidad

El reporte preliminar de Carreteras y Puentes Federales (CAPUFE), indica que posiblemente exceso de velocidad en el que circulaban las motocicletas pudo ser la causante de todo.

De acuerdo a las autoridades, así como de diversos testimonios de motociclistas, el primer accidente se registró a la altura del kilometro 51, cuando una pareja de motociclistas se impactó a toda velocidad en la parte trasera de una camioneta tipo SUV que se paró en medio de la carretera.

Unos 500 metros más adelante, otras dos personas -aparentemente acompañantes de los primeros occisos- sufrieron otro percance al intentar frenar intempestivamente para tratar de ayudar a sus compañeros.

Eso provocó que perdieran el control y chocaran contra un vehículo que no pudo esquivarlos. Los tripulantes de esa moto de pista, salieron disparados cinco metros aproximadamente y murieron en el lugar.

Instantes después, a la altura del kilómetros 51, justo al entrar en la curva conocida como "La Pera", otra pareja -que tripulaban una Harley Davidson tipo crucero- derrapó y ambos quedaron debajo de un tráiler que no pudo frenar, aplastándolos con las llantas traseras de la caja.

"Veníamos a 250 km, echando carreritas"

Después de los accidentes, uno de los presuntos involucrados en uno de los choques declaró a Foro Tv que venían "echando carreritas".

"Mira, pasamos la caseta de cobro y venía yo con la moto de acá atrás, una Susuki roja que venía con su novia y veníamos circulando como a 250, o sea veníamos echando carreritas, ya cuando se hizo doble la carretera delante de la gasolinera yo ya los perdí y ellos se estrellaron atrás de la camioneta blanca", admitió el testigo, a quien identificaron como Carlos Rosete.

Los accidentes de la autopista dejaron además 15 lesionados, pues no alcanzaron a controlar sus vehículos y derraparon, de esa cifra, siete ocuparon un traslado médico a hospitales de Cuernavaca, donde se reportan fuera de peligro según el último reporte médico.

Otros 15 vehículos se vieron siniestrados y afectados al intentar esquivar a los motociclistas sobre el pavimento, chocaron entre ellos o con el muro de contención de la carretera.

De igual manera, dos trailers quedaron varados y afectados. En total, fueron 13 las motocicletas que participaron en los accidentes, lo que provocó que esa carretera de cuota permaneciera cerrada por un lapso de 5 horas, desencadenado un caos vial para todos aquellos que querían pasar un fin de semana en Cuernavaca.