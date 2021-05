Captan en video agresión a joven en calles de Toluca

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició una carpeta de investigación para dar con el paradero de una joven víctima de agresiones captadas en un video, ocurrido en el municipio de Toluca.

De acuerdo con el video que tiene una duración de 28 segundos y que circula en redes sociales, una joven va caminando sobre la calle de Morelos, en el centro de la capital Mexiquense, cuando un hombre adulto, vestido de negro le propina golpes y patadas, más de 10 veces.

En la imagen se observa que la joven previamente está hablando con un grupo de personas, intenta huir, va corriendo y tropieza. Inmediatamente la alcanza un señor vestido con ropa oscura, quien la golpea en repetidas ocasiones con los puños.

Al lugar llega un hombre más joven, vestido de blanco, quien se agacha, pero no la auxilia y enseguida llegan dos mujeres jóvenes.

La víctima lleva falda, ya tumbada en la acera el sujeto la sigue golpeando en la cabeza, la jala del cabello y ella intenta defenderse, pero no logra zafarse de su agresor.

Las dos mujeres también vestidas con falda, únicamente observan, pero no hacen el intento por detener al agresor.

De acuerdo con datos de los cibernautas, estos hechos ocurrieron frente a la iglesia de La Merced, en la privada José Antonio Arzate, a plena luz del día.

La Fiscalía estatal publicó en sus redes sociales que ha iniciado una carpeta de investigación de oficio por esta agresión a una mujer en Toluca, la cual fue captada por cámaras de vigilancia y difundida por redes sociales y medios de comunicación.

Además, que la institución está a las órdenes de la víctima y pide que cualquier información sea remitida por los diversos canales de denuncia.



