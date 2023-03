Captan fuerte caída de jinete durante una carrera en Los Cabos

LA PAZ, BCS., marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Una carrera de caballos en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, terminó con una impresionante caída y lesiones de uno de los jinetes, que fue captada en video y se ha viralizado esta mañana de lunes.

Los hechos ocurrieron ayer domingo en una zona de carreras tradicionales en el poblado de Migriño en aquella localidad, cuando cerca de concluir el trayecto uno de los jinetes con su caballo a toda velocidad se aproxima a otro de los jinetes, resultando en la caída del primero, causando asombro en cientos de asistentes.

"¡Ay no! No, no, no!", se escucha en el video mientras se advierte como el caballo del jinete lesionado cae sobre su propio peso y al parecer se fractura una de sus patas, arrollando así al participante.

"¡Una ambulancia!, ¡una ambulancia!"

En la zona de carrera se encontraban decenas de personas que se aproximaron a ver cómo los dos jinetes se iban aproximando y fue entonces que ocurrió el percance. Algunos de ellos se acercaron a auxiliar tanto al jinete como al caballo.El jinete quedó tendido en la tierra, mientras se escuchaban los gritos de "¡una ambulancia!, ¡una ambulancia!", y gente a su alrededor intentando auxiliarlo.El subsecretario de Protección Civil del estado, Benjamín García, confirmó a EL UNIVERSAL que el lesionado se trata de un joven de 19 años, Francisco Javier Armenta, quien resultó con golpes severos –dijo– y se mantiene en observación en un hospital de la localidad.Refirió que los servicios de emergencia llegaron a auxiliarlo de inmediato. Sobre los hechos, indicó que de lo que han recabado de información pudo deberse a la proximidad de ambos jinetes y al terreno donde se desplazaban que ocasionó que uno de los caballos se lesionara.En los comentarios en redes sociales hay reacciones en todos sentidos, desde quienes critican este tipo de actos por la presión que ejercen sobre los animales, hasta quienes advierten una "imprudencia" en uno de los jinetes.