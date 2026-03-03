Captura de "El Congo" revela pugna en el CJNG

Morelia, Mich.- La muerte de Nemesio Rubén Oseguera, "El Mencho", ya empezó a generar pugnas internas por las sucesiones en diferentes lugares de Michoacán, entre ellas en la región de Uruapan, donde otros bloques criminales le voltearon bandera al jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Gerardo "N", alias "El Congo", detenido la madrugada de este lunes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, en coordinación interinstitucional con autoridades federales y estatales, detuvo en el municipio de Apatzingán a "El Congo" y a una mujer de nombre Kimberly Guadalupe.

Además de secuestros, asesinatos y venta de droga, "El Congo" también exigía y cobraba la extorsión a productores de aguacate en esa región. Gerardo "N" trabajaba bajo el mando financiero de Jorge Armando Gómez, "El Licenciado" y, su jeje operativo era, Mariano Sierra Santana, hermano del líder del Cártel de "Los Viagras".