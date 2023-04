“Captura de mi padre es injusta”

Ciudad Juárez, Chih.- La noche del lunes 27 de marzo, cuando ocurrió el incendio dentro de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM), Rodolfo Collazo de la Torre estaría entregando a unos menores migrantes en Desarrollo Integral de la Familia (DIF); sin embargo, fue una de las cinco personas vinculadas a proceso acusado de homicidio de 39 migrantes.

Tania Collazo, hija del empleado del INM, aseguró que la detención de su padre es injusta, ya que él es inocente porque no se encontraba en el edificio al momento del incendio.

“Estamos atónitos porque es algo que no deseábamos, estamos todos muy mal al momento de que se le dictó prisión preventiva. Mi papá estaba en el DIF entregando dos niños, no sé si hondureños o salvadoreños, de 12 y 14 años. Él salió y cuando regresó ya estaba el incendio, ya no pudo ni entrar”, narra.

Según explica, la autoridad les ha señalado que su padre no estaba en el DIF esa noche, sino en el INM; sin embargo, la familia de Collazo de la Torre asegura que cuenta con las evidencias e, incluso, se podrían obtener los testimonios de los menores para que corroboren que él no estuvo en el incendio.

De acuerdo con lo que explicó, Rodolfo Collazo tenía alrededor de dos años laborando como coordinador de una de las áreas en el instituto en Ciudad Juárez y debido a que el viernes pasado se le vinculó a proceso junto con cuatro personas más, la familia asegura que hará todo lo necesario hasta lograr que se haga justicia.

“Estamos tratando de irnos con todo, aunque estamos batallando bastante a nivel económico, estamos hablado de cantidades muy fuertes que uno no tiene y esa parte nos limita, pero queremos ir con todo. Nunca nos vamos a callar, si tengo que alzar la voz e irme hincada de aquí hasta México lo voy a hacer, alguien me tiene que escuchar”, comenta Tania.