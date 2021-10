Capturan a 15 tras tiroteo

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Quintana Roo informó que 15 personas, presuntamente relacionadas con uno de los grupos de narcomenudistas involucrados en la balacera ocurrida el pasado 20 de octubre en el bar "La Malquerida", donde perdieron la vida dos turistas extranjeras y otros tres resultaron heridos, fueron detenidos.

Informó que las detenciones resultaron de los cateos a tres inmuebles, en un bar, en un gimnasio y en un inmueble en las inmediaciones de Tulum; los dos primeros fueron asegurados, en los que también se aseguraron diversos tipos de droga y 123 casquillos calibre 9 milímetros, así como un bar y un gimnasio donde se vendían sustancias tóxicas.

Además, detalló que los detenidos fueron identificados como: Germán "C", Jesús "C", Neltri "L", Irene "R", Abraham "Z", Alejandro "R", José "A", Maximiliano "D", Jhosep "E", Edwin "C", Vicente "A", Gabriel "V", Elías "H", Carlos "G" y José "I".

Las sustancias tóxicas aseguradas cuentan con las características de la marihuana, crack y cocaína.

Los detenidos fueron puestos a disposición del fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud por su probable participación en la comisión de delitos contra la salud.

"Estos establecimientos eran utilizados por uno de los grupos delictivos que participaron en la agresión con disparos de arma de fuego en el restaurante ´La Malquerida´ ocurrido el miércoles 20 de octubre en el municipio de Tulum", especificó en un comunicado la dependencia.

Las cámaras de seguridad del restaurante "La Malquerida", en Tulum, Quintana Roo, captaron el momento en el que huyeron dos hombres que estarían relacionadas con el ataque armado que dejó a dos personas extranjeras muertas y tres lesionados la noche del jueves 21 de octubre.

La grabación también muestra a turistas tratando de protegerse del ataque armado mientras estaban frente al restaurante.