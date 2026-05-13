Capturan a jefe antidrogas de Q. Roo
VILLAHERMOSA, Tab.- En un operativo conjunto entre autoridades de Quintana Roo y corporaciones locales de Tabasco, se logró la captura de Luis Daniel "N", quien se desempeñaba como jefe de la Policía de Investigación contra el narcomenudeo.
Segú el expediente 254/2026, el exfuncionario enfrenta cargos relacionados con el ejercicio ilícito del servicio público y la falsificación de documentos.
El mando policiaco fue detenido directamente en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde agentes ministeriales dieron cumplimiento a la orden judicial.
A pesar de que el exfuncionario intentó evitar su detención mediante la promoción de un juicio de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo, el recurso legal no impidió que la autoridad ejecutara la orden. Tras finalizar los protocolos correspondientes a su arresto en territorio tabasqueño, Luis Daniel "N" fue trasladado a Quintana Roo para ser puesto a disposición del juez de Control que emitió el requerimiento. Se espera que, en las próximas horas, se inicie la vinculación a proceso y se defina su situación jurídica.
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En un comunicado, la FGE aclara que Luis Daniel "N" no fungía actualmente ni ha fungido como asesor del fiscal General del Estado de Tabasco, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros.
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