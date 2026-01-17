Capturan a lideresa de La Unión Tepito

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuela Eunice, alias La Mane, presunta lideresa de una facción de La Unión Tepito, fue aprehendida junto a cuatro personas más, a través de dos cateos realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia capitalina en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

De acuerdo con la SSC, La Mane es expareja sentimental de Andrés Felipe, alias Colocho quienes se dedican al narcomenudeo, el homicidio, robo y la extorsión.

En los cateos se aseguraron dos armas de fuego, cientos de dosis de droga, teléfonos celulares, así como un mono araña que se encontraba en malas condiciones.

Los uniformados realizaron labores de investigación y vigilancia en respuesta a reportes por la venta de droga en las mencionadas alcaldías. Una vez obtenidas las órdenes de cateo, los operativos fueron desplegados con apoyo de fuerzas de seguridad del gobierno federal.

El primer mandamiento fue ejecutado en un domicilio de la colonia Aeronáutica Militar, en Venustiano Carranza, donde se aseguraron dos armas de fuego, 600 dosis de cocaína, 103 de marihuana, aproximadamente dos kilos de la misma yerba y un mono araña.

Ahí se capturó a La Mane, de 34 años de edad, a otra mujer de 57 años y a un sujeto de 23 años.