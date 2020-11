Capturan a presunto cabecilla del cártel que amenazó de muerte a Loret de Mola

El periodista Carlos Loret de Mola informó, a través de su cuenta de Twitter, que detuvieron a Sunshine Rodríguez, presunto cabecilla del cártel del Mar y quien lo amenazó de muerte.

A través de un mensaje, explicó que Rodríguez fue detenido por delincuencia organizada y que trafica con totoaba y mata a la vaquita marina.

Agregó que, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República, también fue detenido otro de los presuntos operadores del cártel: Juan Luis García Ruiz, alias La Yegua.



Loret revela que recibió amenazas de muerte

En marzo de 2019, el periodista y columnista de EL UNIVERSAL denunció "amenazas sistemáticas" de muerte y de agresiones físicas del llamado Cártel de la Totoaba, derivado de los reportajes televisivos que ha publicado sobre el tráfico ilegal de esta especie.

Entonces, acusó a Óscar Parra Aispuro, "El Parra", identificado como jefe del grupo delictivo, detenido, y a su operador, Sunshine Rodríguez Peña, quien en los últimos días ha proferido las amenazas en redes sociales.

"Estas amenazas me han estado llegando sistemáticamente cada vez que hago un reportaje sobre este asunto, y últimamente, aunque no los haga, amenazas de agresiones físicas y de muerte por parte de estos personajes en concreto y de esta organización.

"Las amenazas son directas, con nombre y apellido, y son públicas. No tienen empacho, no se esconden, con total impunidad", refirió entonces.

En septiembre de 2019, en el estreno del documental SOS: Mar de sombras, el periodista comentó que durante la realización del mismo, su equipo y el de la producción sufrieron amenazas del cártel del Mar, organización delictiva que está detrás del tráfico de la totoaba.

"Esto no es un documental contemplativo, es de mucha acción, donde corrimos riesgos, fuimos amenazados por el llamado Cártel del Mar, que está detrás de esto y la verdad es que nadie quiere matar vaquitas marinas, sino a la totoaba. El problema es que mide y pesa lo mismo", indicó.