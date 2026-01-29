Capturan a tres luego de masacre

Salamanca, Gto.- Tras diversos cateos, tres personas fueron detenidas por su presunta participación en la masacre perpetrada en los campos de futbol de la comunidad Loma de Flores, la tarde del pasado domingo.

Las detenciones se lograron en operativos desplegados la noche del lunes y martes en los municipios de Villagrán, Juventino Rosas y Celaya, zona de influencia criminal del Cártel Santa Rosa de Lima, informaron fuentes cercanas a la investigación.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, a través de un comunicado, confirmó que la captura de estas tres personas es resultado de diversos operativos coordinados y focalizados.

Tras la masacre en los campos deportivos Las Cabañas, agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y Fuerzas del Estado, intervinieron domicilios en la comunidad Santa Rosa de Lima de Villagrán; y el poblado San Antonio de los Morales, de Juventino Rosas.

La operatividad se ejecutó como parte de las indagatorias derivadas del asesinato de 11 personas al término de un partido de futbol en la comunidad Loma de Flores, y en donde varias más fueron heridas.

En esos lugares, habrían detenido a dos hombres y a una mujer, y encontraron indicios que podrían tener relación con el multihomicidio, por lo que procedieron a su embalaje para las pruebas periciales y aseguraron algunos predios.

De acuerdo con los testigos del hecho, la tarde del domingo un grupo de hombres armados entró abriendo fuego a las canchas de futbol, y después de realizar al menos cien disparos contra 23 personas huyeron en cuatro camionetas doble cabina, color blanco.

En el comunicado, la SSP aseveró que los detalles específicos sobre el número de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes se darán a conocer conforme los tiempos y etapas legales lo permitan.

Esos detalles se difundirán "una vez que las personas sean formalmente vinculadas a proceso, a fin de no poner en riesgo las investigaciones ni vulnerar el debido proceso".