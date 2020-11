Carlos Joaquín exige nuevo pacto federal al asumir dirigencia de GOAN

Al asumir la presidencia de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, refrendó la exigencia de construir un nuevo pacto federal que garantice una mejor distribución de recursos hacia los estados y municipios, "una verdadera" interlocución política, reconciliar al país, más allá de sus diferencias y no permitir la intervención "facciosa" en los comicios electorales del 2021.

En sustitución del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien hasta hoy presidió el bloque de nueve mandatarios albiazules del GOAN, Joaquín González afirmó que México "necesita un nuevo federalismo", demanda contenida en un decálogo de apoyos y estímulos fiscales para sortear el desempleo y la crisis económica provocada por la propagación del coroanvirus COVID-19. Los 10 puntos fueron expuestos directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 19 de agosto, durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), sin que hasta el momento se tenga alguna respuesta sobre los planteamientos hechos, indicó Joaquín González.

"No ha habido ningún tema. Hablamos de armar algunas mesas; se han armado mesas de coordinación con los secretarios de Hacienda, de Finanzas de los estados para buscar fórmulas del tema fiscal, pero los demás (temas) no han tenido (respuesta) y estamos hablando de temas de empleo, fundamentalmente de empleo y apoyo a la empresa", expresó. Frente a la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus Covid-19, el decálogo propone estímulos fiscales a emprendedores y exención temporal de aportaciones al IMSS, Infonavit y Afores; y financiamiento blando a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mypimes).

Un seguro de empleo, un programa de empleo temporal, basado en el mantenimiento y desarrollo de infraestructura; firmar un Acuerdo para la Confianza en México, lo que implica respetar las reglas, la ley y "honrar los acuerdos", como lo expresó el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; y reactivar el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden). Además, relanzar a México como destino turístico, toda vez que la reactivación de esta industria beneficiaría a casi cuatro millones de mexicanas y mexicanos que dependen de dicha actividad; crear un Centro TMEC, a propósito de la entrada en vigor del Tratado de México-Estados Unidos-Canadá; impulsar las energías verdes, y la modernización del federalismo mexicano, fortaleciendo los gobiernos locales a través de un nuevo pacto fiscal.

"Urge una verdadera interlocución política para aproximar las posturas en torno a estos temas, basados en la convicción de que en el respeto a la diferencia de cada estado, se encuentra la grandeza de nuestra nación. Hacemos un llamado a la unidad de todos para controlar los contagios sanitarios y reactivar la economía.

"Es momento de centrarnos en la confianza mutua (...). En pocas semanas estaremos nuevamente inmersos en un proceso electoral. La contienda electoral no debe suponer la división entre órdenes de gobierno, que solo afectan a la sociedad. Mantengamos el diálogo gubernamental, la institucionalidad y no permitamos la intervención facciosa en los comicios", subrayó. Entrevistado al término del acto protocolario, Carlos Joaquín lamentó la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de postergar la revisión y reconfiguración del nuevo pacto fiscal, una vez pasado el proceso electoral del 2021, como lo declaró Arturo Herrera.

2Nos gustaría que no tuviera que fijarse por tiempos electorales, sino que se fijara por tiempos de gobierno, que la gente lo necesita, pero bueno, han fijado esas fechas, ojalá así se dé, porque la respuesta a los temas federalistas ha sido 'pónganse de acuerdo los gobiernos estatales para la fórmula' y no es eso, el tema va más allá.

"Cómo incrementar los ingresos de los estados y los municipios, cómo tener un mayor monto de recursos que nos permita una distribución mayor", dijo. La GOAN fue creada con el objetivo de impulsar y promover el desarrollo social, económico y político de los estados miembros, así como los valores democráticos y la autonomía. Está compuesta por Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, cuyos mandatarios estuvieron presentes hoy, con excepción de José Rosas Aispuro Torres, quien -se dijo- enfermó de Covid-19.