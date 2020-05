Caro Quintero asegura que no tiene dinero ni trabajo

Rafael Caro Quintero ganó tiempo para evitar su extradición a los Estados Unidos y aseguró a un Tribunal Colegiado que no tiene posibilidades para conseguir recursos económicos y huir.

Ante el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México el narcotraficante acusado por el homicidio del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, pidió que uno de sus magistrados sea declarado impedido para participar en la deliberación de su caso.

El Colegiado tiene pendiente la resolución en la que definirá si debe o no ser extraditado a Estados Unidos, país que lleva 35 años tratando de juzgarlo por la muerte de "Kiki" Camarena.

Los magistrados dieron entrada a la petición del impedimento de Juan José Olvera López misma que será analizada antes de emitir sentencia de amparo.

En su petición, Caro Quintero afirmó que no cuenta con recursos económicos y que no puede ni siquiera trabajar porque se encuentra prófugo de la justicia.

"El nombrado recurrente alega insolvencia porque dice tener más de 60 años de edad, no estar pensionado ni jubilado y como hecho notorio aduce encontrarse sustraído de la acción de la justicia, lo que le impide -dice- laborar o desempeñar alguna actividad por la que pueda adquirir recursos económicos", señala el acuerdo del Colegiado.

El análisis del impedimento del magistrado Olvera López será programado hasta que concluya la emergencia sanitaria por el Covid-19 y los órganos jurisdiccionales regresen a trabajar de manera normal.

Actualmente, el gobierno de EU ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que ayude a dar con su paradero y capturarlo.

Caro Quintero permaneció 28 años preso en un penal federal pero logró ser liberado luego de que un tribunal federal le concedió un amparo en agosto de 2013.

El fallo fue revocado en noviembre de ese mismo año por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la que en enero de 2015 el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Guadalajara, Jalisco emitió una resolución en la que lo declaró nuevamente penalmente responsable a él y a Ernesto Fonseca, "Don Neto", por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado del agente de la DEA y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Por ello, ordenó reaprehenderlo para que cumpla con los 12 años de prisión que le restan de sentencia, mientras que "Don Neto" permanece en prisión domiciliaria por razones de su edad.