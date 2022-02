Cártel se adjudica el ataque donde murió Roberto Toledo; no era periodista

En la ciudad de Zitácuaro este lunes fue asesinado a tiros Roberto Toledo, de 69 años y quien era colaborador técnico de un despacho de abogados; debido a un video que circuló en redes sociales, fue señalado como periodista.

De acuerdo con los reportes oficiales, Toledo fue atacado por hombres armados en la puerta del despacho de abogados donde trabajaba. Recibió varios impactos de bala y fue trasladado a un hospital, donde falleció.

Armando Linares, director del portal de noticias Monitor de Michoacán, quien dio a conocer el crimen a través de un video, declaró a EL UNIVERSAL que la víctima "no tenía la profesión de periodista como tal".

Precisó que era auxiliar de un abogado y colaboraba en ocasiones, "detrás de cámaras".

"Roberto Toledo, y en nuestra transmisión lo dejamos bastante claro, no tenía la profesión de periodista como tal, él era nuestro colaborador. Estaba detrás de cámaras, nos hacía algunas videonotas y algunas notas muy sencillas", explicó Linares.

También precisó que Toledo no estaba inscrito en algún mecanismo de protección.

Además, relató que los atacantes llegaron al despacho y preguntaron por el abogado Marcos Joel Vera Terrazas, con quien colaboraba la víctima.

"Abren la puerta y a quien le disparan, quien abrió, fue Roberto; uno de estos sujetos saca un arma y le dispara", dijo.

De acuerdo con reportes oficiales, al lado del cuerpo se encontraron cartulinas con mensajes de un grupo criminal que se adjudicó el asesinato, lo que alude a un posible ajuste de cuentas entre abogados al servicio de grupos antagónicos de la delincuencia organizada.

Linares agregó que las amenazas contra su portal datan de hace más de un año y que arreciaron hace cerca de cinco días; señaló a las autoridades municipales y a la fiscalía de ser los que han amenazado.

Por su parte, el alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, señaló que la víctima era colaborador técnico de un despacho de abogados local.

"Ha habido, creo yo, información un tanto fertilizada, en el sentido de que [Roberto Toledo] es un periodista. Para nosotros, al menos la información que tenemos, es que la persona fallecida no la consideramos nosotros dentro del gremio de periodistas. Esto no significa que el crimen tenga menor importancia", externó.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, condenó "el asesinato del periodista Roberto Toledo" a través de Twitter, pero por la noche corrigió en otro mensaje.