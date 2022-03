Cárteles buscan crear terror en el país y desafiar al Estado: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La delincuencia organizada tiene una estrategia que busca sembrar terror en el país e intentar provocar al Estado mexicano, por lo que se requiere fortalecer a las instituciones, recuperar la paz y evitar confrontación y división política y partidista frente a este desafío, aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

"Lo hacen a propósito, asesinan personas, aunque sean del mismo o de otro cártel, pero los siembran, los tiran en la plaza pública, luego los graban y los suben a las redes; o como pasó en Michoacán, los forman, los ejecutan y luego los suben a las redes".

Con ello la delincuencia organizada trata de generar un ambiente de pánico y terror entre la población, con una escalada de violencia "que no es casual y que pareciera ser una estrategia bien diseñada", como un intento de provocar al Estado mexicano, de provocar al Gobierno.

En entrevista, el senador recordó que cada partido político tiene su táctica para convencer a las y los ciudadanos, "pero eso no nos debe dividir ni generar odio y resentimiento frente a temas como el de la seguridad, creo que eso rebasa cualquier posición partidista".

De lo que se trata, agregó el coordinador parlamentario de Morena, es de trabajar juntos para fortalecer a las instituciones y recuperar la paz, la tranquilidad de las y los mexicanos, que es el principal objetivo en el país en este momento.

El coordinador de Morena insistió en que se requiere revisar toda la estrategia de seguridad, pues los últimos meses se han registrado acontecimientos, por parte del crimen organizado, más violentos en estados como Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Colima o Zacatecas.

Para enfrentar el desafío que representa la delincuencia organizada en nuestro país, la cual ha puesto en marcha una estrategia para generar un ambiente de terror entre la población de varios estados, se requiere el concurso y la conciliación de todos los sectores, dijo el senador por Zacatecas.

Por eso se requiere revisar el plan, la estrategia de seguridad pública nacional, para fortalecer la coordinación entre las policías estatales, municipales, federales, el Ejército, la Marina y para las tareas de inteligencia.

Argumentó que no se requieren operativos ruidosos ni mediáticos, "donde llegas con mil soldados"; lo que se necesita, acotó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, son operativos eficaces, basados en la inteligencia.

Monreal Ávila refirió que hay muchos países que han salido adelante en esta materia: "Nosotros no tenemos que inventar el hilo negro, sino que diseñemos con precisión la estrategia de seguridad y podamos recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad; para mí es el principal problema del país en este momento".

La Guardia Nacional es una institución confiable, pero, insistió, requiere de instrumentos jurídicos para que puedan responderle con eficacia a la población.

El coordinador parlamentario de Morena recordó que en el Senado de la República se convocará al Gabinete de Seguridad, para revisar el plan del Gobierno federal en esta materia.