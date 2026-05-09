"Cárteles dominan México"

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, volvió a asegurar este viernes que los cárteles del narcotráfico "gobiernan México", apenas dos días después de afirmar que si el país vecino no hace "su trabajo" para combatirlos, Washington lo hará.

En un acto por el Día de la Madre en la Casa Blanca, el republicano destacó que su Administración ha reducido el tráfico de drogas por vía marítima en un 97 %, pero insistió en que los estupefacientes siguen llegando por tierra a través de México.

"Verán cómo continúa bajando (el tráfico transfronterizo), aunque (las drogas) están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México, y nadie más. Son los cárteles, simplemente, quienes gobiernan", dijo Trump.

Sus palabras llegan después de que esta semana amenazara, nuevamente, con intervenir militarmente en territorio mexicano contra los cárteles.

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El mensaje de Trump del miércoles ya deparó una reacción de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quien replicó diciendo que su país está "actuando" contra el narco y que sigue abierto a cooperar con EU en esta tarea, al tiempo que volvió a subrayar la necesidad de respetar la soberanía del estado mexicano.

El cruce de declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para las relaciones bilaterales, tras un operativo estatal antidrogas realizado en abril en Chihuahua en el que participaron agentes de la CIA sin conocimiento previo del Gobierno federal mexicano.

También llegan después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado de narcotráfico por un tribunal federal estadounidense.