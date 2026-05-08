Líder sindical de CNTE arremete contra la SEP
La CNTE advierte que la medida podría fortalecer la participación de maestros en el paro nacional indefinido.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- El dirigente de la Sección 34 de laCNTE en Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco
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, acusó a las autoridades educativas federales y estatales de adelantar el cierre del ciclo escolar no por las altas temperaturas, sino para intentar desactivar el paro nacional indefinido que prepara el magisterio disidente.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el líder sindical sostuvo que detrás de la decisión de concluir antes las clases existe la intención de evitar protestas durante la realización del Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.
"Lo que en realidad subyace en esta decisión es el intento de desactivar el paro nacional indefinido que ya está en puerta y que les preocupa sobremanera, que tienen la intención de que no haya ruido, que no haya protestas en ese escenario porque eso afectaría desde luego los intereses económicos de los organizadores de este evento", afirmó.
Frausto Orozco aseguró que, lejos de frenar la movilización, la medida podría fortalecer la participación de maestros inconformes, pues consideró que muchos docentes ya no tendrán temor a sanciones administrativas o descuentos salariales.
"Esta decisión les puede resultar contraproducente porque en las secciones en las que tenían duda de participar o no, ahora sin esa preocupación de alguna sanción económica o administrativa saldrán también a acompañarnos en esta movilización", expresó.
El dirigente magisterial llamó a los docentes a aprovechar lo que calificó como una "coyuntura histórica" para exigir la recuperación de una jubilación digna y reiteró que ese derecho está por encima de unas "vacaciones adelantadas".
Asimismo, adelantó que en los próximos días la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizará una Asamblea Nacional Representativa extraordinaria para definir la fecha del estallamiento del paro nacional indefinido.
"Hagamos de esta decisión de las autoridades educativas una oportunidad, una coyuntura valiosa para manifestarnos en ese Mundial en el que la mirada del mundo estará puesta en nuestro país y por tanto ese factor será de mucha ventaja para nuestra causa", sostuvo.
Finalmente, pidió a la base magisterial mantener el ánimo y continuar con los planes de movilización que impulsa la CNTE en distintos estados del país.
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