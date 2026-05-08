Líder sindical de CNTE arremete contra la SEP

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- El dirigente de la Sección 34 de la

en Zacatecas,

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, acusó a las autoridades educativas federales y estatales de adelantar elno por las altas temperaturas, sino para intentar desactivar elque prepara el magisterio disidente.A través de undifundido en sus, el líder sindical sostuvo que detrás de laantes las clases existe la intención de evitar protestas durante la realización del, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá."Lo que en realidad subyace en estaes elelque ya está en puerta y que les preocupa sobremanera, que tienen la intención de que no haya ruido, que no haya protestas en ese escenario porque eso afectaría desde luego losde losde este", afirmó.Frausto Orozco aseguró que, lejos de frenar la, lapodría fortalecer la participación de, pues consideró que muchos docentes ya no tendrán temor a"Estales puede resultar contraproducente porque en las secciones en las que tenían duda de participar o no, ahora sin esa preocupación de alguna sanción económica o administrativa saldrán también a acompañarnos en esta", expresó.El dirigente magisterial llamó a los docentes a aprovechar lo que calificó como una "" para exigir la recuperación de unay reiteró que ese derecho está por encima de unas "".Asimismo, adelantó que en los próximos días la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizará unaextraordinaria para definir la fecha del estallamiento del"Hagamos de estade las autoridades educativas una oportunidad, una coyuntura valiosa para manifestarnos en eseen el que la mirada del mundo estará puesta en nuestro país y por tanto ese factor será de mucha", sostuvo.Finalmente, pidió a la base magisterial mantener ely continuar con los planes deque impulsa laen distintos estados del país.