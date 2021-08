Caso Anaya, un tema de "corrupción de Estado" para entregar bienes de la nación: Gertz Manero

El caso del excandidato presidencial, Ricardo Anaya, no se trata de una persona que recibió dinero o votó en un sentido, sino una corrupción a nivel Estado para entregar bienes de la nación, aseguró el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Sin mencionar el nombre de Anaya, pero a pregunta expresa de senadores de Morena sobre el caso en contra del panista quien salió del país esta semana, el fiscal expuso "hemos podido ir probando con toda precisión ante los jueces que no es el caso de una persona que recibió un dinero y que votó en un sentido".

Dijo que se trata del "caso de una corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir dinero, eso es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante".

Dijo que no es como lo quieren plantear quienes están haciendo una defensa de este caso que me parece francamente deleznable".

Gertz subrayó que este asunto, ligado al caso Odebrecht, es un asunto de fondo, es un asunto de la nación mexicana, es un asunto del patrimonio de todos los mexicanos y afortunadamente hemos logrado y hemos ido ganando a pesar de una campaña, los hemos ido procesando y trayendo de nuevo a México y obteniendo ordenes de aprehensión.

Expuso que este caso es parte del llamado Odebrecht, empresa transnacional que dijo vino a México a corromper todo el sistema político y apoderar de los recursos petroleros de nuestro país. "Eso no lo digo yo, lo reconocieron los propios funcionarios de Odebrecht en cortes y juzgados de toda América Latina".

"Y eso fue que uno de los escándalos de corrupción y traición a la patria más grave que se habían dado en muchos años en el ámbito americano, no fue México ajeno a ello", expuso a los senadores.

Recordó que por una serie de denuncias, por un conflicto de personas que estaban en el poder en ese momento se inició una carpeta de investigación que se quedó congelada hasta que nosotros llegamos y otra que nos presentaron, nos permitió reiniciar todo este asunto.

"Eso nos permitió iniciar un procedimiento contra -Emilio- Lozoya que se encuentra sujeto a proceso". Logró escapar del país y creía que no lo íbamos a encontrar nunca, lo encontramos, dijeron que no le íbamos a ganar los juicios en España y les ganamos. Lo trajimos y lo sujetamos a proceso. Se acogió a una figura jurídica que es válida en nuestro país para que procesado que da información puede tener pruebas e informaciones.

Recordó que a Lozoya no se le ha dado esa consideración, simplemente se decretó una libertad provisional mientras da las pruebas que nos permita esclarecer ese enorme fraude y traición.

"Caso Agro Nitrogenados sigue vivo"

El caso de la compra venta irregular de la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos será reabierto, puesto que el acuerdo reparatorio ordenado por un juez federal no fue un tema en el que el ministerio público federal estuviera de acuerdo.

Aseveró el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero quien a senadores de Morena que "nosotros no hemos cancelado ese proceso, lo tenemos vivo y aquí lo hicimos saber públicamente, nosotros no estábamos satisfechos con la solución que se había dado por lo tanto sólo permitimos que hubiera un lapso para ver si ese convenio se cumplía".

A pregunta expresa del senador Napoleón Gómez Urrutia, dijo que la FGR tuvo la razón "por eso no cancelamos el procedimiento, ni lo dimos por terminado, el procedimiento está vivo y ya tenemos los elementos para poderlo reabrir, pero el convenio no se hizo ante la fiscalía".

Durante la plenaria con la bancada de Morena para acordar la agenda legislativa, el funcionario expuso que el acuerdo alcanzado entre el empresario Alonso Ancira por el que se comprometió a pagar 216 millones 664 mil dólares a Petróleos Mexicanos como reparación de daño por la compraventa a sobre precio de la planta AgroNitrogenados, no impide que el expediente se pueda judicializar nuevamente.

"Nosotros sí obtuvimos las órdenes de aprehensión en contra del señor Ancira", apuntó y agregó que tuvieron que irlo a buscar y "afortunadamente lo encontramos, logramos y miren que dijeron que ese asunto no lo íbamos a ganar en las cortes españolas nunca, lo ganamos en todas las instancias en las cortes españolas y lo trajimos".

Recordó que cuando llegó a México quiso llegar a un acuerdo de reparación del daño. "Nosotros no aceptamos que se hiciera en el ámbito de la fiscalía, se hizo en el ámbito jurisdiccional y frente a un juez".