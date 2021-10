Caso Ayotzinapa: Difunden diálogos entre policía y líder de Guerreros Unidos

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) puso a disposición de la opinión pública la información relevante que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un comunicado se destacó que por instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se hizo pública esta primera entrega referente a comunicaciones fechadas el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 2014.

Las comunicaciones son entre Francisco Salgado Valladares, Felipe Flores Vázquez y una persona denominada Gilberto "Gil", así como Alejandro Palacios "Cholo" y otro más denominado Ramón.

En cumplimiento con el compromiso de hacer públicos los documentos que a la fecha se han entregado a la comisión, compartimos los que sustentan las conversaciones aquí mencionadas.

En los diálogos, una persona identificada por la Sedena como Ignacio informa a el "Gil" que se trata de "ayotzinapos" y que ya tienen a varios detenidos. El "Gil" le pide que le "pase algunos" y que los recogerá por el camino a Pueblo Viejo. Más adelante le pide que los suelte.

"Ok son 21 personas el autobús que va a salir", responde Ignacio quien agrega: "Ya los suelto, pónganse pilas los de las camas".

Ignacio también señala que tiene otros 17 en la cueva y dice que le pidieron "soltaran aunque sea a 10 como estuvieran para que se calmara un poco".

Un individuo identificado como "El Cholo" señala que se debe encontrar una fosa clandestina en Pueblo Viejo y pregunta dónde tienen a los detenidos.

Ramón contesta que en una cueva.

La mayoría de las transcripciones de la Sedena se encuentran sin contexto y con diversas faltas de ortografía.

AMLO se compromete a hacer públicos testimonios de militares

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que hará públicos los testimonios de militares en Iguala, Guerrero, durante la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

El martes pasado EL UNIVERSAL documentó que la FGR, a través de la Unidad especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, ha citado a 44 militares a declarar, sin embargo, no ha transparentado las declaraciones.

La FGR entregó 239 hojas con amplias zonas borradas de las declaraciones del personal militar que podría contener información de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la opacidad de la FGR.

"Es importante que se aclare que hay voluntad política para conocer todos los relacionado con el lamentable caso de Ayotzinapa, hay instrucciones para que no se oculte información, que no se proteja nadie, y están ayudando todas las instituciones del gobierno federal, está ayudando la Secretaría la Defensa, entregando toda la documentación, los archivos, los investigadores tienen acceso", dijo el Mandatario.

- ¿Podemos leer estos testimonios de los militares que estuvieron presentes en Iguala esa noche?, se le insistió.

"Sí, toda la información y lo han solicitado los de la Comisión que está haciendo la investigación, la Comisión de especialistas Internacionales y se les ha entregado toda la información y están revisando archivos".