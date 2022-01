Caso de bebé encontrado en penal es fruto podrido de la descomposición social: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que el caso del cuerpo de un bebé en un penal es "fruto podrido de la descomposición social" y son hechos lamentables que no debería de suceder.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifiesto que este hecho es herencia que dejó la política neoliberal, por lo que, indicó, la única manera de enfrentar esa descomposición es con una transformación en el país.

En su conferencia de prensa matutina se le cuestionó al primer mandatario del caso del bebé cuyo cuerpo fue exhumado de un panteón de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, y posteriormente fue hallado en un penal en el estado de Puebla.

"Es fruto podrido de la descomposición social son hechos lamentables que no debería de suceder, pero tiene que ver con el pasado reciente, eso es lo que nos dejó la política neoliberal", dijo.

"El porfiriato desembocó en una revolución y el neoliberalismo desemboca en una crisis profunda en lo económico, en lo social y en lo moral y la única manera de enfrentar esa descomposición, esa crisis es con una transformación, como se está haciendo y poniendo el ejemplo desde la autoridad", agregó.

El jefe del Ejecutivo Federal acusó que durante el periodo neoliberal "las autoridades del más alto nivel se dedicaban a violar las leyes, al robo, a la frivolidad, sino robaban ellos de manera directa lo permitían".

Al sacar su "pañuelito blanco", el presidente López Obrador afirmó que desde el Poder Ejecutivo se combate la corrupción y ya no se realizan negocios, como los de Odebrecth, Iberdrola, OHL, además de que ya no hay saqueo.