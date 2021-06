Caso de Covid en colegio privado de la CDMX, aún por confirmarse: SEP

La Secretaría de Educación Pública indicó que de los dos sucesos sospechosos de coronavirus reportados el pasado martes por un colegio privado en la alcaldía Benito Juárez: uno de ellos resulto negativo, y el otro aún está por confirmarse.

La dependencia aseguró a EL UNIVERSAL que a petición del colegio, la madre de familia se comprometió a realizar la prueba de Covid-19 este viernes e informar del resultado oportunamente.

Anteriormente, por recomendación de su médico particular, los padres de familia no realizaron la prueba al menor.

Ante esto, la Secretaría de Educación Pública aseguró que hasta el momento, son dos los casos presentados de Covid-19 en las escuelas que regresaron a clases; los casos son el registrado el día de ayer jueves en la escuela secundaria de Tláhuac y el reportado hoy en otra secundaria en la alcaldía Gustavo A. Madero.

A su vez, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) señaló que el segundo caso se trata de una estudiante que cursa el primer grado de educación secundaria en el plantel Diurno No. 241 "Emma Godoy", ubicada en la colonia La Esmeralda.

Señaló que la madre de la alumna notificó a las autoridades del plantel que su hija había tenido síntomas de resfriado y que de acuerdo con la prueba que se realizó, dio positivo a SARS-COV-2.

"Por tal motivo, la comunidad educativa del mencionado plantel decidió, como medida preventiva, de manera voluntaria y en libertad, seguir con las clases a distancia, en lo que se realizan las acciones de control epidemiológico a quienes tuvieron contacto con la menor", precisaron en un comunicado.

Asimismo, la AEFCM confirma que el primer caso por Covid-19 registrado en escuelas de la Ciudad de México se presentó, como se informó el jueves de forma oportuna y transparente, en la alcaldía de Tláhuac.

En conferencia de prensa de las autoridades de Salud capitalina se señaló que hasta el momento ya eran tres los casos positivos; sin embargo, la SEP reiteró que se trata de dos niños con Covid-19 y que informarán de manera oportuna en caso de que aumente el número de casos.