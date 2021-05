Caso de "Rodolfo Corazón" llega la mañanera

Ante casos como el del perrito "Rodolfo Corazón", asesinado en Los Mochis, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se debe de educar a la población en la no violencia y contra el maltrato a los animales.

A pregunta expresa, en conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que se tiene que conseguir la paz y fomentar la no crueldad contra los animales.

"Tenemos que evitar cualquier acto de violencia y que tenemos que educar en la no violencia. Y siento que se tiene que ir avanzando para conseguir la paz y evitar el maltrato a los animales. Eso lo considero algo humano, justo, que nos debe de distinguir, caracterizar el no a la crueldad".

Ante las iniciativas en congresos para castigar con penas más severas estos asesinatos, el mandatario federal aseguró que su gobierno "ve con buenos ojos" y aprueba todo lo que se haga para fomentar la no violencia.

"Todo lo que se haga para no fomentar la no violencia, lo aprobamos, lo vemos con buenos ojos", agregó.

El mes pasado, en Los Mochis, Sinaloa, un perrito conocido como "Rodolfo Corazón" fue asesinado a machetazos por un hombre, lo que generó que el caso se volviera viral y se realizaran movilizaciones en esa ciudad y en varias partes del país exigiendo justicia.

A través de redes sociales se divulgó un video donde se aprecia cuando un hombre se acerca hasta donde se encuentra el pequeño animal acostado, muy cerca de un automóvil y a la salida de un negocio de hamburguesas, y le descargó varios golpes con un hacha para luego alejarse ante la intervención de vecinos que presenciaron el ataque.

En la misma red social se identificó al responsable como José "N", vecino del fraccionamiento Cedros, quien supuestamente estaba molesto porque el perrito, conocido como "Rodolfo Corazón", en días anteriores había mordido a su novia.

Tras haberse presentado ante la Fiscalía estatal, y haber sido detenido bajo prisión preventiva, José "N", el pasado 8 de mayo fue puesto en libertad condicional, por lo que podrá continuar con su proceso por maltrato animal fuera de un penal, debido a que las autoridades señalaron que ese delito no es considerado como grave.