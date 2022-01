Caso funcionario del Senado detenido puede provocar crisis en bancada, advierten

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- La detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Manuel del Río Virgen, y la conformación del grupo especial para investigar abusos de autoridad en Veracruz podrían dividir y provocar una crisis política al interior del grupo parlamentario de Morena en el Senado, advirtió el expresidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar.

En entrevista, el senador morenista remarcó que el próximo 1 de febrero, cuando se abra el periodo ordinario de sesiones, tendrán que debatirse ampliamente estos temas, toda vez que el Pleno debe aprobar o rechazar la creación de dicha comisión.

"Puede que haya quien esté a favor y quien esté en contra (entre los senadores de Morena), es muy respetable el posicionamiento de cada uno, pero creo que hay que apostarle a la política. Si tensamos demasiado la relación entre los poderes o tensamos de más al interior de la mayoría legislativa, podemos tener una crisis de carácter político, y yo advierto que cada quien tendrá que definirse en el cuadrilátero que nos toque", subrayó.

Eduardo Ramírez aseguró que actualmente "de ninguna manera" está dividida la bancada de Morena, y simplemente hay posiciones diferentes. "Yo creo en el buen oficio de la política y creo en la buena capacidad de concertación que tenemos todavía"", señaló.

El expresidente del Senado descartó la posibilidad de que se inicie un proceso de desaparición de poderes en Veracruz por los casos de abusos de autoridad y violación a los derechos humanos que se han documentado.

"Para decretar la desaparición de poderes primero debe haber un vacío, debe acreditarse un procedimiento en la Comisión Jurisdiccional, debe haber una ausencia de impartición de justicia, de generación de leyes en el Congreso local. Es todo un procedimiento no fácil. Yo no creo que lleguemos a eso", puntualizó.

Ramírez Aguilar remarcó que le apuesta a que no se llegue a esa parte e hizo un llamado respetuoso y sensato al gobernador del estado, Cuitláhuac García, a la cordura, a la no confrontación, "que apostemos a la política, al buen entendimiento, somos compañeros (de partido)".

Exhortó al director del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, donde está recluido José Manuel del Río, para que pueda brindarle todas las garantías.

"Deben hacerse responsables de su integridad física para no agravar la situación en caso de que él sufriera alguna agresión", advirtió.

Aclaró que no responsabiliza al mandatario estatal de la integridad física de Del Río Virgen "porque estamos tratando de ser mesurados, porque estamos tratando de encontrar una vía pacífica de solución y no subirnos al ring del pleito, pero estamos tratando de buscar una salida política", y hay que apostar a la serenidad, enfatizó.

Aunque agradeció la buena disposición del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para buscar una solución a la situación que enfrenta el secretario técnico de la Jucopo, el senador Eduardo Ramírez afirmó que debe agotarse todo el procedimiento judicial.

Adelantó que va a presentar un amparo indirecto ante un Juez Federal para que se revise el auto de vinculación a proceso por un año de prisión preventiva oficiosa.

"Hay otras instancias federales ante las que se hará valer la justicia", confió.

"Soy inocente", dice Del Río Virgen desde la cárcel

"Voy a resistir, soy inocente", aseguró el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, José Manuel del Río Virgen, preso en el penal de Pacho Viejo, Veracruz, acusado de presuntamente ordenar el asesinato de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera.

En sus primeras palabras desde que fue detenido el pasado 22 de diciembre, Del Río Virgen platicó el lunes pasado vía telefónica con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, expresidente de la Mesa Directiva y miembro de la Comisión Especial del Senado para investigar abusos de poder y violaciones a los derechos humanos en Veracruz.

El secretario técnico de la Jucopo denunció que en la prisión solo recibe un alimento al día y comparte una celda de cuatro metros cuadrados con 27 personas.

"Me tienen secuestrado aquí en este espacio. He compartido la celda con más de 27 personas dentro. Me dan de comer solamente una vez al día y creo yo que lo están haciendo bien, pero mi capacidad de resistencia es muy amplia. Voy a resistir", confió en su charla con Ramírez Aguilar.

El senador morenista informó que en su plática telefónica notó a Del Río Virgen en un estado anímico "muy echado para adelante" y hasta de buen humor.

"Soy plenamente inocente, no tengo nada de que arrepentirme. Se lo he dicho a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos", comentó el funcionario de la Cámara de Senadores, quien narró lo qué pasó por su mente cuando lo detuvieron.

"Al principio pensé que era un secuestro, después me di cuenta de que me llevaban a un reclusorio", recordó.

"Yo estoy en calma, solamente les pido que no me dejen solo", le dijo al senador Eduardo Ramírez, al tiempo que consideró que su encarcelamiento sin pruebas "es un acto muy injusto".

También apeló a "la generosidad de los impartidores de justicia a partir de las pruebas que presente mi defensa", además de que confió en que no se sigan cometiendo este tipo de atrocidades.

José Manuel del Río confesó que lo único que le preocupa es que pase el tiempo y no se resuelva su situación, pero subrayó que "no será la primera batalla que tenga que sortear. Uno a veces tiene que enfrentarse con su destino"

Pidió al expresidente del Senado que les transmita un saludo "a todos los compañeros del grupo de Morena, de los grupos parlamentarios, que he sentido su apoyo. Yo no tengo acceso a la información pero quiero decirte que estoy muy tranquilo, estoy muy en paz".