CCH Vallejo sin videos de la muerte de Haru porque cámaras no sirven

Después de la fuerte polémica que se desató en redes por la tortura y asesinato del gatito Haru, el CCH Vallejo lanzó un comunicado luego de que estudiantes los acusaran de no querer revelar las cámaras de vigilancia para dar con los responsables y la institución aseguró que esto se debió a que las cámaras no sirven desde febrero del año pasado.

De acuerdo con la institución perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), "a raíz de la toma de nuestro plantel por un grupo de encapuchados en el mes de febrero del año pasado, estas se encuentran vandalizadas, ya que fueron golpeadas, destruidas o pintadas".

La tarde de este viernes se publicó los testimonios de los alumnos del CCH Vallejo quienes consideraron que las autoridades no quisieron ayudar a revisar las cámaras de vigilancia y que incluso consideraron que podrían estar coludidos con la muerte del felino.

Ante esto, a través del comunicado compartido en redes sociales, el Colegio de Ciencias y Humanidades aseguró que son una "institución con un alto compromiso en el cuidado y protección de nuestros animales".

Asimismo, en el documento conformado por dos partes, en la primera menciona acciones que han realizado por el cuidado animal, tales como el mejoramiento de un acuario, acciones en pro de una avifauna, gatos que han sido rescatados y esterilización y vacunación de 12 gatos.

En el último párrafo del comunicado, el colegio asegura que se ha solicitado la asesoría correspondiente para proceder jurídicamente contra de quien resulte responsable de la muerte del gatito Haru.

Caen críticas por el comunicado

No obstante, usuarios de redes sociales criticaron dicho comunicado pues consideraron inaceptable que la explicación sea que no sirven las cámaras pues bien la muerte podría ser de un alumno y tampoco se darían cuenta.

"No es posible que desde entonces no se hayan reparado las cámaras de SEGURIDAD o que todas estén descompuestas que no puedan empezar a investigar. Esta vez fue un gatito pero si hubiera sido una persona se excusarian de la misma forma? #JusticiaParaHaru", contestó un usuario de Twitter.

El Gran Diario de México se comunicó con quien era el encargado de los cuidados de Haru, reconocido como "Lemmy" y aseguró que la comunidad estudiantil está indignada por que el CCH Vallejo se busque deslindar.