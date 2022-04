CDMX continuará 2 semanas más en semáforo verde: Eduardo Clark

El Gobierno capitalino informó que la Ciudad de México permanecerá en semáforo epidemiológico color verde dos semanas más, del 18 de abril al 1 de mayo, adelantó el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark.

"Nos llegó la notificación del semáforo para las siguientes dos semanas, adelanto dado el fin largo, y volvimos a salir en verde con cero puntos (de los indicadores), (...) no hemos visto ningún cambio en la tendencia y continuamos en ese nivel mínimo de riesgo de cero puntos en el indicador de riesgo".

---Ocupación hospitalaria

En conferencia de prensa, Eduardo Clark explicó que la ocupación hospitalaria cayó en su mínimo histórico con 159 hospitalizados, pero pidió a la ciudadanía aún así acudan a vacunarse ya que es preventiva para así evitar un posible repunte en el futuro o enfermedad grave.

"Tenemos una tendencia descendente en ocupación, en ingresos y casos positivos, positividad, se encuentran en mínimos históricos y más o menos estables, ya que los niveles son tan bajos que no hay mucho donde seguir bajando, y es una buena noticia, son menos de 10 ingresos hospitalarios al día, y no hay repunte", y aclaró que los reportes de Covid-19 se va a publicar una vez a la semana.

---Anuncian vacunación masiva

El Gobierno de la Ciudad de México hará un cierre masivo de vacunación contra el Covid-19 este mes para inmunizar a un millón de personas que les falta su tercera dosis, por lo que se instalarán cuatro unidades de vacunación pero también se inmunizara en 187 centros de salud.

El director de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark, informó que la siguiente semana se reforzará el plan de rezagados para primera, segunda y tercera dosis con el biólogo de AstraZeneca, ya que tienen un lote de medio millón y podrían tener 350 mil más adelante.

Dijo que hubo un millón de personas que se aplicaron primera y segunda dosis, pero ya no se pusieron el refuerzo por lo que buscan que se la apliquen la mayor cantidad.

"Estaremos aplicando la vacuna a cualquier persona que desee, no tienen que presenta ningún documento", dijo en conferencia de prensa.

Del 18 al 30 de abril se van a instalar cuatro Macro Sedes de Vacunación, Sala de Armas, Cencis Marina, Voca #7 del IPN, y Centro Cultural Jaime Torres Bodet.

Eduardo Clark explicó que estará la vacunación en las macro centros del 19 al 23 de abril y del 25 al sábado 30 de abril.

Además, a partir del 18 de abril se habrá la vacunación en 187 centros de salud del IMSS y Sedesa; 25 unidades médico familiares; 117 centros de salud de Sedesa; 45 unidades médicos familiares del ISSSTE.

"Puedes acudir en el horario y día que mejor te convenga. Solo asegúrate de revisar los horarios y días de operación de la unidad a la que acudas", y aclaró que dependen los lineamientos del Gobierno de México y de vacunas estará la vacunación en centros de salud.

Cabe mencionar que para aplicarse la vacuna en centros de salud no es necesario ser derechohabientes y pueden consultar el mapa, listado y horarios de cada una en: vacunacion.cdmx.gob.mx