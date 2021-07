CDMX llama a no bajar la guardia ante incremento de casos Covid-19

Ante el incremento de casos Covid-19 en la Ciudad de México, principalmente en personas de entre 18 y 39 años, el Gobierno capitalino inició una campaña para no bajar la guardia y en el que se pide a las personas que tomen las medidas sanitarias que ya se conocen.

"La campaña está orientada también a la reactivación económica, decirle a las personas que hay que reactivar sin arriesgar, tener todas las medidas de precaución; si les corresponden la vacuna a su edad, vacunarse, si no, pues seguir utilizando cubrebocas; sana distancia, todo lo que ya sabemos, evitar lugares cerrados durante mucho tiempo", explicó la jefa de Gobierno.

Destacó que esta semana el gobierno federal les dará a conocer el número de vacunas que le corresponden a la capital para la próxima semana, pues comentó que la única manera para seguir reduciendo casos Covid-19, es continuar con la vacunación.

Al preguntarle si la capital está entrando a una tercera ola de contagios, comentó que mañana presentará todo el proceso e información de Covid, no obstante, destacó que existe un aumento en las hospitalizaciones, pero hay suficiente capacidad en los hospitales de la Ciudad de México para atenderlos.

"Es menor la edad de las personas que están entrando hospitalizadas, menor el número de fallecimientos asociados al Covid en los hospitales y también menor el número de personas que son intubadas, precisamente porque son más jóvenes los que se hospitalizan", dijo.

De acuerdo con el informe Covid-19 de la capital, hasta el 6 de julio ya había mil 93 hospitalizados por Covid-19 en los nosocomios de la capital, 738 en camas generales y 355 intubados; lo que representa a 231 hospitalizados más que la semana pasada, cuando se reportaban 862.