CDMX sigue en semáforo naranja por incremento de casos de Covid

Ante la pandemia por Covid-19, la Ciudad de México permanece otra semana en semáforo epidemiológico naranja con aumento de casos.

Eduardo Clark García Dobarganes, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, indicó que en la Zona Metropolitana del Valle de México se registran 4 mil 152 camas ocupadas mientras que en la Ciudad de México hay 2 mil 937 hospitalizados.

Destacó que la positividad de pruebas en macro kioscos, Centro de Salud y Centros Comerciales van a la baja; no obstante, el incremento de casos se sigue concentrando en los grupos de 18 a 39 años.

Hay 4 mil 319 camas disponibles para usarse en la capital "si es necesario", dijo Clark. Asimismo, admitió que en algunas sedes han llegado personas a vacunarse, que no son residentes de la Ciudad de México.

Clark destacó el programa de atención a rezagados que no se habían vacunado y denunció que en alcaldías como Miguel Hidalgo y Benito Juárez se ha presentado el préstamo de documentos para tratar de acreditar residencia.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a los jóvenes de 18 a 29 años que "por favor" respeten el lugar de residencia porque puede llegar un momento en el que "no tengamos vacunas".

En otro tema, la jefa de Gobierno señaló que está de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su propuesta de decreto presidencial para liberar presos no sentenciados.

De acuerdo con el último reporte de coronavirus, la Ciudad de México presenta 775 mil 465 casos confirmados acumulados, 37 mil 368 confirmados activos estimados y 45 mil 652 muertes.