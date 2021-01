CDMX suma 28 mil trabajadores de la salud vacunados contra Covid

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta la fecha han sido vacunados contra el coronavirus 28 mil 30 trabajadores de la salud de todas las instituciones.

En redes sociales, la mandataria capitalina mencionó que la Secretaría de Salud federal mediante la dependencia local, a cargo de Olivia López Arellano, le informaron sobre el avance de las inmunizaciones que se han realizado a los médicos y personal que se encuentra enfrentado el coronavirus.

Sheinbaum Pardo exhortó a la población a no bajar la guardia contra el coronavirus.

--Médicos sin cita, hacen fila "por si alcanzan" vacuna contra el Covid

Autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) reanudaron las jornadas de vacunación contra el Covid-19 en las cinco sedes militares a las que personal médico acude para ser inmunizado.

Desde las nueve de la mañana, profesionales de la salud se dieron cita en el 23 Batallón de la Guardia Nacional en Chivatito, en espera de las dosis que se empezarían a aplicar alrededor de las 10:30 horas.

Sin embargo, más de 100 trabajadores del sector Salud, tanto público como privado —quienes no están en las listas de vacunación— se formaron afuera del complejo militar con la esperanza de que al terminar la jornada de hubiera sobrantes y pudieran recibir la dosis.

Beatriz Mendieta, enfermera especialista adscrita al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, acudió a Chivatito con el anhelo de ser vacunada, aunque reconoce que no trabaja en un área Covid, pero sí ha tenido que atender a pacientes asintomáticos o que después de una prueba resultan tener el virus SARS-CoV-2.