"CEAV corre el riesgo de ser un elefante blanco"

Con la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y sin una nueva regulación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) corre el riesgo de convertirse en un "elefante blanco" para el país y en perjuicio de las víctimas.

Así lo afirmó en entrevista el extitular de la comisión, Julio Hernández Barros, quien explicó que ante la impunidad que impera en el país y ahora con la desaparición del fideicomiso de donde salían los recursos para apoyar a las víctimas, éstas han quedado en el abandono.

EL UNIVERSAL informó que en los últimos 19 meses, de las 37 mil 791 personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) han sido resarcidas apenas mil 738, es decir 4.5%.

"Sin el fondo, la comisión se quedó como un elefante, como una institución dedicada a atender víctimas sin dinero y considero un error que siga funcionando, gastándose 500 millones de pesos al año para no darle un sólo peso a las víctimas", señaló.

"Cuando el delincuente no existe porque no ha sido detenido o bien, es insolvente porque sabemos que en 97% de los casos de este país no hay detenidos, quiere decir que hay 97% de impunidad y, por lo tanto, el Estado debería, con este fondo, no dejar a las víctimas en el abandono", agregó.

El extitular de la CEAV reconoció que el presupuesto con el que opera la comisión es apenas suficiente para pagar salarios, rentas, luz, teléfono, entre otros gastos inherentes a su operación.

Por ello, consideró que no alcanzará tampoco para utilizar parte de esos recursos para pagar a las víctimas, quienes no sólo requieren reparación del daño, sino las que necesitan ayuda inmediata.

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020, la CEAV reportó que dio atención a 16 mil 582 víctimas con 34 mil 737 consultas médicas, sicológicas, de trabajo social, orientación legal y acompañamiento sicosocial en diligencias de búsqueda.

Entregó 177 millones de pesos a 4 mil 539 para alimentación, alojamiento, traslados, apoyo a búsquedas, gastos médicos y funerarios, compensaciones y medidas de restitución, con recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Esa cifra incluye la entrega, por adelantado, de 99.9 millones de pesos para apoyar la economía de las personas por tres meses durante la contingencia por Covid.

"Es un error pagar en su mayoría las medidas de apoyo inmediato y de atención, es decir, se debería destinar un monto mayor a pagar la reparación integral, que incluye medidas de no repetición, brindar inmediata satisfacción a las víctimas.

"El Estado está obligado a brindar seguridad y es casi imposible cumplir 100%, ningún país lo logra, pero cuando el Estado no da seguridad debe brindar justicia y en México no encuentran ni una ni otra; con ese 97% de impunidad se encuentran en un total desamparo", enfatizó.

También consideró un error quitarle la estructura colegiada a la CEAV y supeditarla en su totalidad a la Segob, pues así ya no tiene autonomía.