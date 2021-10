CEAV reclama a FGR falta de sensibilidad en caso de José Ravelo

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reclamó a la Fiscalía General de la Rúbrica (FGR) la falta de sensibilidad para con la familia de José Eduardo Ravelo, luego de que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, hiciera públicas sus conclusiones sobre el caso.

Mediante un comunicado, la CEAV se mostró extrañada de la información que dio a conocer la FGR este jueves, en la que manifestó que el joven de Veracruz no fue víctima de abuso sexual y tortura por parte de elementos de la policía de Mérida.

La Comisión Ejecutiva explicó que las declaraciones conclusivas de la FGR son inusuales, toda vez que la investigación del joven se encuentra apenas en fase preliminar y no conclusiva, como lo hizo saber la Fiscalía.

Asimismo, criticó la falta de sensibilidad hacia la familia del joven, pues, dijo, no se les informó previamente de lo que daría a conocer la FGR.

"La familia de José Eduardo, al igual que cualquier persona que se acerca a una fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso", criticó.

De igual manera exhortó a la FGR a enunciar las acciones penales de las que sería merecedora la Fiscalía de Yucatán por su probable responsabilidad en la alteración de pruebas contra los elementos de la policía.

"Tanto la tortura, como la alteración de evidencias, constituyen delitos, impiden el esclarecimiento de los hecho y son obstáculos para el acceso a la justicia de las víctimas que deben de ser erradicadas de manera definitiva".