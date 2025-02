Aclaración de Ceci Flores Armenta sobre el 'niño sicario'

HERMOSILLO, Son.-Ceci Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora aclaró que el "niño sicario" detenido en Caborca, junto a otras 10 personas, no es su hijo.

"Desde hace varios días recibo mensajes y llamadas amenazando porque alguien circuló una nota de que un jefe de plaza era mi hijo, lo que es completamente falso.

"No sé quién sea el chico con el que me relacionan, y si algo debe, que no seamos nosotros como sociedad juzgarnos, que serán las autoridades".

"Su madre merece vivir con la calma de saber dónde está y no perdido entre la tierra", externó.

A través de un video informó que sus hijos están desaparecidos y este día 2 de febrero, su hijo Marco Antonio cumpliría 37 años, por lo que tuvo que pasar este día buscándolo.

Sobre el menor detenido, comentó que su madre representa a un grupo de búsqueda de Caborca.

"Lamento enormemente estar aguantando todos los días a las personas que me están haciendo llamadas ofensivas, que me mandan mensajes ofensivos, que por eso yo tengo tantos hallazgos, que por eso encuentro a tantas personas porque mi hijo era el sicario, él los desaparecía, los mataba, los enterraba y todo".

De cualquier forma "no debemos de juzgar, porque no sabemos el día de mañana, lo que nuestros hijos puedan hacer", dijo Ceci Flores.