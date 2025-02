Madre Buscadora exige justicia: capturan a presunto sicario vinculado a su hijo desaparecido

HERMOSILLO, Son.- Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dijo que un día después de que fue a tocar la puerta de la casa de uno de los sicarios de su hijo, fue detenido.

"Pido justicia para Alejandro, que me diga este hombre dónde lo dejó y dónde lo puedo encontrar". Exijo a las autoridades que "El Chato" diga dónde lo dejó, enfatizó la activista.

Alejandro Guadalupe Islas Flores, desapareció el 30 de octubre del 2015 en Los Mochis, Sinaloa.

"Hoy Alfonso Orduño "El Chato" está preso por el homicidio de otra persona, no por la desaparición de mi hijo. No he podido dormir imaginando a cuántas madres dejó destruidas, cuántos secretos guarda, cuánto dolor ha causado este hombre y cuántas familias podrían tener paz si él hablara", expresó.

"Yo siempre he dicho que no busco justicia, porque yo solo busco a mis hijos, pero ese hombre me vio de rodillas suplicar que me dijera dónde me lo dejó y no le importó".

No pido justicia porque no existe ninguna ley que pueda reconstruirme el alma, pero si pido que las autoridades lo hagan pagar por cada muerte y por la desaparición de mi hijo, externó la líder de las Madres Buscadoras de Sonora.

"Es injusto que él tenga paz mientras las familias de sus víctimas perdemos la vida tratando de desenterrar a nuestros niños", reprochó.

"A su madre que me amenazó hace unos días, le recomiendo que agradezca a la vida porque tendrá una celda para visitarlo y no necesitará vivir con el recuerdo de su voz". "Siempre lo he dicho: es mejor tener un hijo preso que desaparecido", externó Flores.

"El Chato" fue detenido en Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación del estado de Chihuahua, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en coordinación con personal de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, detuvieron a Silvino Alfonso "N", quien contaba con orden de aprehensión por homicidio calificado en el estado de Sinaloa.

La captura del prófugo de la justicia sinaloense se llevó a cabo a las 10 de la mañana del martes 18 de febrero, a la altura del kilómetro 10 de la carretera a Álvaro Obregón–Cuauhtémoc, en colaboración con personal de la Fiscalía del Estado de Sinaloa.

El hombre originario de Los Mochis fue arrestado, tras ser buscado por el asesinato y posterior incendio de la vivienda de un profesor de danza en 2021.

Se le acusa de haber degollado con un arma punzocortante a Vicente Bandera Rocha, un maestro de danza de 73 años de edad, en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Paseo Alameda de Los Mochis.

Luego, prendió fuego a la casa y huyó en el vehículo de la víctima, el cual fue encontrado abandonado en la colonia Tabachines.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Control y Juicio Penal de la Región Norte de Sinaloa.