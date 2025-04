Ceci Flores, sin interés de reunirse con titular de Segob

Ceci Flores, líder del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, reiteró que no está interesada en reunirse con la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, porque los anteriores titulares del cargo no resolvieron nada.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, señaló que la titular de Segob no había tenido interés en hablar con los colectivos, hasta ahora, pero con los que puede manipular, declaró.

"Ella (Rosa Icela Rodríguez) no había tenido ningún interés en hablar con los colectivos. Hasta ahora solamente con unos cuantos, que puedan manipular aquí.

"No queremos mejoralitos, queremos que nos den respuesta, porque cuántas situaciones he tenido yo y no se han preocupado por el tema", sentenció.

A pregunta expresa sobre si tenía fecha para una reunión con Rosa Icela, dijo que no hay fecha y reiteró que ella ya había expresado la falta de interés por verla.

Sin embargo, dijo que las madres de Jalisco sí la quieren ver, pero que ninguna fue invitada, "fue invitado otro grupo. Los que pueden manipular a su antojo, porque es un grupo que está de la mano con los Derechos Humanos", aseveró.

Recalcó que no invitaron a la líder de las Madres Buscadoras de Jalisco, porque ella estaba en una reunión en otro lado.

"Por lo menos atendieron y escucharon", dice Ceci Flores sobre reunión con Segob

Respecto a las mesas de diálogo que colectivos de búsqueda tuvieron este lunes 7 de abril con la Secretaría de Gobernación, dijo que "por lo menos atendieron y escucharon", dijo que esto es algo que no había pasado anteriormente.

Sin embargo, declaró que "espera que de verdad con sus leyes que quieres reformar, puedan resolver algo", pues destacó que ellos ven que no se va a resolver lo que necesitan que se resuelva, que es evitar desapariciones.

Explicó que las leyes que se quieren modificar son para que se identifique eficazmente cuando alguien se desaparece e identificar un cuerpo, pero no para evitar la desaparición.