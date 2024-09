Celebra AMLO que EU y Canadá no opinen de sus reformas

Luego de poner una "pausa" con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por las críticas a la reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que los embajadores Ken Salazar y Graeme Clark "han actuado con mucha prudencia".

En su conferencia mañanera de este lunes 2 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador celebró el actuar de Salazar y Clark después de ese pronunciamiento "y espero que las cosas vayan mejorando".

"No ha habido comunicación, pero no están rotas las relaciones. Creo que el hecho de que ellos ya no estén opinando sobre el tema de la reforma judicial en México, lo veo como una política de responsabilidad, de prudencia".

"Porque en efecto, ha pasado como una semana y no hay declaraciones sobre el tema y nosotros celebramos eso, porque ese es el propósito, que ningún país extranjero, de cualquier signo político, ideológico, intervenga en asuntos que sólo corresponde a los mexicanos", dijo el presidente López Obrador.

Indicó que estas declaraciones sobre la reforma al Poder Judicial son por las elecciones que habrá en noviembre próximo en Estados Unidos.