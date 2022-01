Celebra AMLO que opositores defiendan a Díaz Ordaz y Salinas porque "molesta más la hipocresía"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay opositores que tienen un pensamiento conservador y que "defienden a capa y espada" a exmandatarios priistas como Gustavo Díaz Ordaz y Carlos Salinas de Gortari, además que acusan al gobierno que encabeza actualmente de "comunista, populista y de que "estamos locos".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que celebra que muchos de esos opositores no oculten sus simpatías por estos políticos porque "me molesta más la hipocresía".

El presidente de México agregó que hay sectores opuestos a su administración que están molestos porque tienen ahora que pagar impuestos y porque ya no reciben subvenciones "o moches".

"Y hay otros que no es por eso, es por una cuestión ideológica, porque tiene un pensamiento conservador y durante todo el tiempo han pensado de una manera, incluso es una herencia porque el pensamiento conservador viene de lejos y ya es muy difícil hacerlos cambiar. Entonces, para ellos lo que hacemos es comunismo, populismo, estamos locos, etcétera, etcétera ¿no?

"Y además muchos ni siquiera lo ocultan, y hasta celebro que actúen así, porque me molesta más la hipocresía; pero hay muchos, muchos que son partidarios de Iturbide y de Santa Anna, y desde luego de Porfirio Díaz y de Díaz Ordaz, y de Carlos Salinas de Gortari y de los últimos presidentes, los defienden a capa y espada por ese pensamiento conservador", aseveró.