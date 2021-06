Celebra López Obrador que ningún candidato murió en Guerrero durante las elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró e hizo un reconocimiento al pueblo de Guerrero por su comportamiento "ejemplar" en las pasadas elecciones.

Destacó que, en un hecho inédito, no se perdió la vida de ningún aspirante a un cargo de elección popular en el estado.

"Felicitó al pueblo de Guerrero por el comportamiento ejemplar en las pasadas elecciones, desde luego hubieron algunas irregularidades, pero fue la excepción no la norma".

"En la campaña y el día de la elección no perdió la vida ningún candidato, ningún participante en las elecciones locales y en la elección federal, esto es un hecho inédito, el que no se haya padecido de violencia en Guerrero, a pesar de la confrontación política, por eso mi reconocimiento al pueblo de Guerrero, a mujeres y hombres de todos los partidos, organizaciones sociales".

En este municipio de la Costa Chica, acompañado por el gobernador Héctor Astudillo (PRI) e integrantes de su gabinete del Bienestar, el titular del Ejecutivo llamó a los guerreases a suspender las diferencias del proceso electoral por medio de la conciliación y mantener la armonía en la entidad.

Minutos antes, el gobernador Héctor Astudillo dijo que había convocado todos los actores políticos a pensar en Guerrero y apostar en favor por el bien de los guerrerenses.

"A nadie le conviene, conociendo la historia, un Guerrero confrontado, un Guerrero dividido, sería lo más grave colocarlo en la ruta de la inestabilidad política y social".

El presidente López Obrador dijo que después de la veda electoral, decidió comenzar sus recorridos por el país en esta entidad por todo lo que significa Guerrero en la historia de México.