"Nada de censura", dice Beatriz Gutiérrez y deposita su apoyo a Atypical

A nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller "aportó" 250 pesos al publicista Carlos Alazraki para que continúe su canal de YouTube "Atypical TeVe", debido a los problemas financieros que enfrenta.

A través de redes sociales, Gutiérrez Müller dijo que la aportación era por ella y el Presidente, en defensa de la libertad de expresión.

"Como el presidente me lo solicitó, aquí está el depósito ofrecido. Es, de hecho, a nombre de los dos pues ambos defendemos y defenderemos la libertad de expresión, el derecho de réplica, la libre asociación y, por ende, nada de censura. ¡Somos libres! Saludos y lindo día", expresó la escritora.El miércoles pasado, en tono irónico, el presidente López Obrador dijo que aportaría 25 pesos al publicista, crítico de su gobierno."Hay que ayudar a Alazraki, ya le voy a mandar mis 25 pesos, ahorita no traigo", dijo el Presidente al buscar dinero en las bolsas de su traje.El presidente López Obrador reconoció que el publicista se atreve a decir "no tengo" o que "ya no me alcanza para mantener el programa"."Hay que ayudarlo, porque es poco lo que está solicitando, 25 pesos. Yo se los voy a mandar, se los voy a pedir a Beatriz que me preste", bromeó.Alazraki agradece a Gutiérrez Müller y AMLO"MIL MIL GRACIAS Beatriz Gutiérrez Müller Y López Obrador POR SU APOYO A Atypical Teve!!!", expresó Alazraki.