Celebrará AMLO a CNTE en Palacio Nacional

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación conmemorará el 41 aniversario de su fundación en una ceremonia formal que se celebrará en Palacio Nacional y será encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo confirmaron a EL UNIVERSAL integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) que este miércoles se reunieron con el mandatario y con el titular de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

La ceremonia para conmemorar la fundación de la coordinadora se celebrará el 21 de diciembre a las 10:00 horas y el acceso será restringido por las medidas para prevenir la propagación del Covid-19, pero el evento se llevará a cabo en uno de los patios de la residencia presidencial.

"En medio de este planteamiento y de la ruta sindical que traemos, el Presidente nos dijo: 'A mí me gustaría hacer un acto de reconocimiento con ustedes', le dijimos que adelante. Él nos planteó el 15 de mayo y la propuesta de nosotros fue, ¿por qué no en el marco del aniversario de la CNTE, que es en este mes?", dijo el profesor Juan Melchor Román, integrante de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán y de la CNUN.

"No tenemos el formato, pero se va a trabajar con el gabinete, ya está acordado: es un acto político que refrenda el reconocimiento de la Presidencia de la República a la coordinadora".

Esta sería la primera ocasión desde que se fundó la coordinadora en el estado de Chiapas, en 1971, que un Presidente de la República participa en una ceremonia de esta naturaleza; más porque la CNTE es una corriente disidente dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo que quiere decir que no cuenta con el reconocimiento legal ni la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo de los maestros.

Una de las demandas históricas de la disidencia ha sido el reconocimiento legal de su lucha; profesores consultados consideraron que el reconocimiento político ya se logró en la presidencia de López Obrador, y que la ceremonia que se celebrará en Palacio Nacional representa un paso más hacia la democratización del sindicato.

Ello significaría la escisión legal de la CNTE y que ésta se convirtiera en un sindicato, con capacidad de ostentar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo a favor de sus agremiados.