Celebro que Cárdenas se deslindara de ese grupo de "conservadores moderados": AMLO

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la mañana de este miércoles que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se deslindara de la plataforma Méxicolectivo, la cual, afirmó, está conformada por un grupo de "conservadores moderados".

"A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo. Lo que pasa es que lo siguieron manejando", dijo después de que se le cuestionara por el posicionamiento que lanzó Cárdenas Solórzano para aclarar que no participó en dicho proyecto opositor, que fue presentado un día antes y por el cual López Obrador lo consideró como su "adversario político".

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano recordó que ayer se le pidió en ese mismo espacio una reacción sobre el anuncio del movimiento también conocido Colectivo por México, quien llamó antier a un cambio de rumbo de país. Cárdenas no asistió al evento, pero había sido anunciado como parte del mismo grupo.

"Entonces cuando me preguntan, pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya declarado. Yo creo que aclaró", aseguró hoy.

De inmediato, la prensa comenzó a preguntar al Jefe del Ejecutivo federal si se retractaba de haber llamado a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano un "adversario" en materia política.

"Es que de todas maneras no lo incorporaba yo en el grupo de moderados. En realidad son conservadores porque ayer hablé de lo que decía Melchor Ocampo: que los moderados no son más que conservadores más despiertos, más audaces, más simuladores", respondió.