CEN del PRI y sus legisladores rechazan firma de Carta de Madrid "contra el comunismo"

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Lorena Piñón Rivera y Manuel Añorve Baños, Diputada y Senador respectivamente, rechazaron hoy haber firmado la Carta de Madrid contra "el comunismo en Iberoamérica", como dijo el partido español de ultraderecha Vox y su presidente, Santiago Abascal.

Ayer, Vox publicó en su página web: "El Foro Madrid aspira a convertirse en una respuesta al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, una coalición de partidos fundada en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva que ha sido determinante para el auge de la extrema izquierda en Iberoamérica. Entre los fundadores del Grupo de Puebla están Rafael Correa, José Múgica, Evo Morales, Irene Montero, José Luis Rodríguez Zapatero y Dilma Rouseff, entre otros".

Agregó: "Tal y como ha anunciado Santiago Abascal, ´el Foro Madrid contará con una estructura permanente y un plan de acción anual para hacer frente al avance del comunismo en las naciones de la Iberosfera´. Durante el encuentro mantenido esta mañana en el Senado para presentar el Foro Madrid, auspiciado por el Senador Julen Rementería, coordinador en el Senado del Partido de Acción Nacional (PAN), se han adherido a la Carta de Madrid 14 senadores del PAN, la mitad del Grupo Parlamentario, entre los que se encuentran Julen Rementería, Alejandra Reynoso, Lilly Téllez, Roberto Moya, Víctor Fuentes Solís, María Guadalupe Murguía, Gina Cruz Blackledge, Minerva Hernández Ramos, Mayuli Latifa Martínez, Indira de Jesús Rosales, Nadia Navarro, María Guadalupe Saldaña, Marco Antonio Gama y Juan Antonio Martín del Campo; los diputados de este mismo partido, América Rangel, Saraí Nuñez y Raúl Torres; así como los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Piñón y Manuel Añorve".

Rechazan reunión con partido VOX de España

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, rechaza haber tenido cualquier participación o supuesto acuerdo con el partido político español VOX, como ha sido difundido.

A través de redes sociales, la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor, sobre la supuesta participación de priistas en el encuentro que tuvo el representante de esa organización con legisladores mexicanos, precisó que "de haber ocurrido por parte de algún militante, se trataría de una decisión a título personal, y no representaría ni la postura ni la voluntad de nuestro instituto político".

Al respecto, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República aclaró que "ninguno de nuestros senadores estuvo presente en dicha reunión", y puntualizó que "no hay prueba alguna de un acercamiento de nuestra parte".

Por separado, la diputada federal Lorena Piñón desmintió haber tenido participación en reuniones con el partido español VOX "o en cualquier carta donde aparezca mi nombre, confirmando que no he firmado ningún documento respaldando ninguna postura, ni conozco a Santiago Abascal", dirigente de esa organización.