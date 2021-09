Ceremonia de Independencia será excepcional: AMLO; Díaz-Canel emitirá discurso

Ante los festejos por los 200 años de la consumación de la Independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 15 y 16 de septiembre se cancelan las conferencias mañaneras porque preparan los actos cívicos e invitó a los mexicanos a seguir la ceremonia del Grito.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador hizo un "llamado respetuoso" a las televisoras y radiodifusoras para que se enlacen "para que todos los mexicanos, desde sus hogares, puedan presenciar la ceremonia del Grito".

"La ceremonia del Grito va a ser excepcional, muy importante, es sorpresa; no va a haber asistencia porque tenemos que cuidar todavía los contagios de la pandemia, tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando, pero va a ser un espectáculo cívico de primer orden, una gran sorpresa", dijo el Presidente.

Llamó también a conmemorar la fecha histórica, no olvidar el pasado y a colocar banderas de México para adornar "porque es nuestro orgullo como nación".

Puntualizó que el 16 de septiembre se realizará el desfile militar y el 17 habrá una recepción de presidentes que participan en cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Presidente de Cuba pronunciará un discurso

Al afirmar que México no es lacayo de nadie y que es un país independiente y soberano, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, pronunciará un discurso durante el desfile militar por el 16 de septiembre, Día de la Independencia.

En conferencia de prensa, el titular del ejecutivo federal señaló que el mandatario cubano pronunciará un discurso en el marco de las invitaciones que México ha hecho a diversos presidentes para los festejos del Bicentenario de la Consumación de la Independencia, como el de Bolivia, Luis Arce Catacora; el de Ecuador, Guillermo Lasso; y Alejandro Giammattei, de Guatemala.

"Sí (pronunciará un discurso) como lo hizo el presidente de Bolivia, como lo hizo el presidente de Ecuador, como lo hizo el Guatemala, igual el mismo trato, pero, además, nosotros tenemos relaciones de amistad, con el pueblo de Cuba, desde hace muchísimo tiempo", dijo el presidente.

En este sentido, en Palacio Nacional, el Mandatario federal recordó que históricamente México y Cuba han mantenido buenas relaciones de amistad.

"Siempre hemos tenido muy buenas relaciones y somos respetuosos de la independencia de los pueblos. No somos lacayos de nadie. México es un país libre, independiente, soberano, y la política exterior se rige por el artículo 89 de nuestra Constitución".

El pasado sábado EL UNIVERSAL reveló que presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegará a México para participar en los festejos por el 211 aniversario de la Independencia Mexicana y para participar en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Funcionarios de la embajada de Cuba en México confirmaron a esta casa editorial que el dignatario arribará la madrugada del 16 de septiembre y no se ha detallado su agenda ni su participación en los actos conmemorativos.