"Cero pacto de impunidad, investigaré a Silvano", advierte gobernador electo de Michoacán

En Michoacán no habrá pacto de impunidad para el actual Gobernador Silvano Aureoles Conejo y sus funcionarios: se les va a investigar, se les van a hacer auditorias y se va a llegar hasta las últimas consecuencias por todos los desfalcos cometidos contra el erario de la entidad, dijo esta noche Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador electo de Michoacán.

En entrevista en el programa "Los Periodistas", que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela y que se transmite por el canal SinEmbargo al Aire en la plataforma de YouTube, Ramírez Bedolla expuso que Aureoles Conejo ha estado reacio a empezar el proceso de entrega y recepción del Gobierno. Temo, dijo el político morenista, que salgan huyendo del estado él y su equipo, aunque ese hecho por sí solo ya tendría consecuencias legales.

–Le acaba de arrebatar la última banderita que tenía el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hace usted historia al arrebatarle Michoacán, ¿cómo se siente? –le preguntó Páez Varela.

–Así es, logramos nuestro objetivo que era precisamente ganar Michoacán. No fue fácil y podemos ver que el propio Gobernador [Silvano Aureoles] intervino como coordinador de campaña, todavía lo sigue haciendo, desafortunadamente para las michoacanas y michoacanos. Pero ganamos bien. Hay quienes auguraban que en Michoacán nubes tormentosas iban a desatar una tormenta electoral y política perfecta, que iba a ver truenos y centellas, y no: todo lo contrario, fue una elección pacífica, fue una elección con una alta participación, y bueno las michoacanas y michoacanos decidieron por el cambio verdadero, respondió Ramírez, quien se licenció en la carrera de Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

–Aunque lo que dice Silvano Aureoles es que quien lo puso a usted es el narco y lo acusa a usted directamente de subordinación potencial cuando dice: "el que pone manda". ¿Qué dice usted al respecto? –le inqurio Delgado Gómez.

–Pues mira, yo creo que su declaración es sensacionalista, una declaración que busca reflectores, rotundamente niego ese señalamiento: es falso, totalmente falso, y creo que las declaraciones del Gobernador son lamentables. Lo que debería estar preparando ahora es la entrega-recepción del Gobierno, debería estar preparando la transición para que ésta sea institucional, pacífica, lo más tersa posible. Pero todo indica que no va a ser así –comentó el Gobernador electo.

"Yo espero que sí nos entreguen y que no vayan a huir, que no vayan a salir por la puerta trasera, que no vayan a salir en huída libre todos los funcionarios y el propio Gobernador. De todas maneras no va a haber pacto de impunidad, eso está totalmente cancelado. No habrá pacto de impunidad. Se va a investigar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en los desfalcos que hay en el estado de Michoacán", aseguró el morenista, quien tiene estudios de Maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes.

Silvano Aureoles acusó ayer a Morena de ser un "narcopartido" que ganó las elecciones con el apoyo del crimen organizado, por lo que deben anularse pues el próximo Gobernador, el morenista Alfredo Ramírez, "representará el regreso del crimen organizado".

En entrevista en Grupo Fórmula, el aún Gobernador de Michoacán expuso que no es coincidencia que algunas de las gubernaturas del corredor del Pacífico las haya ganado el partido Morena, donde aseguró hay gran presencia de organizaciones criminales.

El mandatario estatal, a quien le quedan tres meses de gestión, argumentó que de los 14 municipios donde operan grupos delictivos, Morena ganó 13 alcaldías, y en esos ayuntamientos Ramírez Bedolla obtuvo 71.6 por ciento de votos.

–Hay una especie de concierto de al menos tres voces: por un lado está el Gobernador de Michoacán aún en funciones, por el otro está Jesús Zambrano Grijalva el líder del PRD –que no se ve muy contento que digamos– y también ayer le hizo eco Felipe Calderón Hinojosa. Independiente de la respuesta que usted tiene que hacer, que será una respuesta mediática que tiene que hacer, sin duda, ¿está pensando en revisar las finanzas de Silvano Aureoles? Hay muchos señalamientos: desde desvíos de recursos públicos hasta inversiones en medios de comunicación como Latinus – le interrogó Páez.

–Se va a investigar todo. Estamos obligados a investigar, a implementar auditorías y que éstas den resultados. Hay una deuda que se contrató en diciembre del año pasado de 4 mil millones de pesos y donde no hay claridad en qué se ejerció, en qué se ejecutaron esos 4 mil millones de pesos y tiene que darse claridad a lo sucedido, y deslindar responsabilidades en su momento –planteó Ramírez Bedolla.

"Y bueno, respecto a las declaraciones de Zambrano, es lógica su molestia: el pueblo de Michoacán votó y le arrebató al PRD su última gubernatura. Y en cuanto a Felipe Calderón, de triste memoria en Michoacán, le falló a los michoacanos; nunca cuando fue Presidente le hizo un guiño de benevolencia, por lo menos, a Michoacán, sino todo lo contrario: se ensañó contra los habitantes del estado y Felipe Calderón Hinojosa no es bien visto en Michoacán, no es alguien que sea un referente de honestidad y de amor por su tierra, sino todo lo contrario", afirmó el también empresario especialista en propiedad industrial.

–Le pregunto si la imputación de narcotráfico que le hacen a usted los de la alianza PRI-PAN-PRD tiene qué ver con la búsqueda de nulidad de la elección, más allá de si, efectivamente, presentan pruebas de que el crimen organizado fue definitorio para la elección en Michoacán, Gobernador electo –le cuestionó Delgado.

–Ellos ya impugnaron y ya revisamos la impugnación: no tiene ningún sustento, tiene algunas notas periodísticas, pero no va a ver anulación de la elección en Michoacán, eso quisieran ellos, pero no se se va a anular de ninguna manera. La elección, ya lo dije, fue pacífica, fue limpia. Yo soy un profesionista de clase media, quienes me conocen lo saben: no tengo ninguna relación con la delincuencia organizada. Lo que sí puedo señalar es que en el propio mapa que presenta el Gobernador, él reconoce que casi la mitad del territorio del estado tiene problemas de delincuencia organizada e inseguridad; él mismo presenta el mapa, porque les voy a recordar algo: quien gobierna la entidad es Silvano Aureoles Conejo, nosotros entramos hasta el 1 de octubre; de esa fecha en adelante ya será nuestra responsabilidad, pero antes es responsabilidad del actual Gobierno –respondió quien será mandatario de Michoacán a partir del próximo octubre.

"Entonces, nosotros nos vamos a mantener serenos, con calma, con paciencia, como dicen por ahí ´corazón caliente, mente fría´, sobre todo porque tenemos que darle serenidad al proceso de transición en Michoacán a pesar de que el actual Gobernador no quiere entregar el poder. Por eso digo: no vaya a ser que una de esas salgan huyendo del estado, él y sus funcionarios, y no entreguen. Aunque sería peor para ellos no entregar el Gobierno, porque el hecho de no hacerlo es imputable, es una falta administrativa y un delito", destacó Alfredo Ramírez Bedolla.