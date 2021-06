Cero tolerancia frente a violencia contra niñas y mujeres

La violencia contra mujeres y niñas no debe normalizarse ni minimizarse; es urgente promover entre la sociedad la igualdad de género y el respeto a todas las personas, coincidieron especialistas durante el Diálogo sobre la importancia del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en las resoluciones de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

El evento fue convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en el marco del Día Naranja, proclamado por la ONU para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

En su participación, Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta del Inai, refrendó el compromiso del Instituto para promover, de manera incansable e inclaudicable, la igualdad de género y el respeto a todas las personas, en especial, a las mujeres, como valores fundamentales que le dan razón de ser como un órgano garante de derechos fundamentales.

"En el Inai, a través de su máximo órgano decisorio que es su pleno, hemos partido de la más firme convicción que, sin cortapisas, hay y habrá cero tolerancia ante cualquier acto de violencia contra las mujeres", dijo.

Es incompatible el ejercicio de un encargo público con la comisión de conductas que vulneren la dignidad, la integridad y la seguridad de las mujeres", recalcó.

A su vez, la comisionada Norma Julieta de Río Venegas aseguró que el Inai impulsa en todos sus espacios la garantía de los derechos políticos, económicos, culturales y civiles de las mujeres, a través del acceso a la información y la protección de datos personales con perspectiva de género.

Como ejemplo, refirió las resoluciones RRA 14930/20 y RRA 14937/20 contra el Inmujeres, en las que se otorgó acceso a la Convención de Belém do Pará, traducida a lengua Náhuatl y Zapoteca.

"Las mujeres en la función pública somos la llave para la transformación de nuestras sociedades; debemos marcar agenda para que las demandas de las que están en sus casas, en sus trabajos, en las calles sean atendidas, mediante eficientes políticas públicas. Nosotras debemos asegurarnos de que estas políticas se implementen para garantizar los derechos de mujeres diversas", señaló.

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas afirmó que no puede haber tolerancia a ningún trato indebido hacia las mujeres y eso une a las Comisionadas y Comisionados del INAI en las acciones diarias, en las que se programan, en las espontáneas e imprevistas, así como en las que se pueden prevenir.

Destacó que el Inai -antes Ifai- siempre ha tenido una presencia importante de mujeres.

En su intervención, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ana Margarita Ríos-Farjat, aseveró que la violencia contra las mujeres y las niñas existe y no puede minimizarse ni seguirse normalizando; "es urgente romper la inercia histórica que ha colocado a la mujer en una situación de vulnerabilidad estructural difícil de erradicar", enfatizó.

La presidenta nacional del Colectivo 50+1, María Elena Orantes López, destacó que la violencia contra las mujeres es la otra pandemia que afecta a la sociedad en su conjunto, la cual es más grave y no encuentra aún vacuna ni tratamiento, por lo que llamó no normalizar este fenómeno y a alzar la voz, pues nadie tiene derecho a violentar física o emocionalmente a una persona.