Cerrarán Chalma y Teotihuacán en Semana Santa

El viernes y sábado de Semana Santa y de Pascua permanecerán cerrados el Santuario de Chalma y cinco zonas arqueológicas, incluido Teotihuacán, anunció Marcela Gonález Salas, secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, lugares en donde las autoridades estatales estiman no podrán controlar la afluencia de visitantes.

En entrevista, la funcionaria reconoció que es necesaria la medida para evitar la propagación del Covid-19, porque "ya vimos que le dices a la gente pero tendríamos que armar toda una estrategia conjunta con la Guardia Nacional y la policía estatal, que ayudan, pero si la gente se aglomera cuesta mucho trabajo".

Dijo que en el cierre están incluidas las cuatro zonas arqueológicas que administra la dependencia, que son Teotenango, Huamango, San Miguel Ixtapan y Tlalpizahuac, además de Teotihuacán que está administrada por el Instituto de Antropología e Historia (INAH), con quienes acordaron que para el 20 y 21 de marzo permanecería cerrado, al igual que en la Semana Mayor y de Pascua.

Afirmó que los prestadores de servicio están conscientes de la necesidad de cerrar y que deben colaborar porque de registrarse un rebrote de la enfermedad, no tendrán la capacidad para recuperarse.

Sin embargo, detalló que mientras permanecieron cerrados, restaurantes, hoteles, centros comerciales, museos, la Cineteca y los conciertos, la pandemia creció exponencialmente, entonces aclaró que no es responsabilidad de la autoridad y los negocios sino "de las familias que no han entendido la seriedad del tema".

Por lo anterior, refirió que a través de redes sociales y otras vías de comunicación desplegaron una campaña haciendo énfasis en esta información, siendo los artesanos, quienes entendieron que si ellos permiten la aglomeración e ignoran las medidas sanitarias, podrían contribuir a otra ola de contagio que implica el cierre de sus negocios.