Cesan a directora de hospital en Tabasco por vacunarse contra Covid

María Elvia Fernández Fernández, titular de la administración de la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), quien se vacunó contra el Covid-19 sin estar en la primera línea de batalla, fue cesada del cargo.

A través de redes sociales, la funcionaria publicó que había recibido la vacuna y aseguró que había sido contagiada de coronavirus en junio del 2020 y esperaba que pronto todos recibieran la dosis, hecho que fue severamente cuestionado por los usuarios de las diferentes plataformas que exigieron su destitución.

Este sábado, a través de un comunicado, la dirección del ISSET, que encabeza Fernando Mayans Carnabal, anunció que María Elvia Fernández ya no trabaja más en esa institución y se deslindó de la aplicación de la dosis de la vacuna Pfizer.

Destacó que se concretó el proceso de separación del cargo que desempeñaba María Elvia Fernández como titular de Administración de la Unidad de Medicina Familiar de Centro.

Además, se informó que en los registros de vacunación del Instituto no existe ningún nombre relacionado con algún familiar de la extitular, como lo mencionaron en las redes sociales.

Negó que exista influyentisimo o privilegios para la vacunación en las áreas del Instituto.

María Elvia Fernández también es integrante del área administrativa del Hospital del Niño, donde se le vacunó, pero la autoridad estatal no ha emitido ningún posicionamiento al respecto.

Esta es la segunda funcionaria que es cesada del cargo por violar los protocolos de vacunación establecidos por el Gobierno Federal.