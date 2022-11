César Cravioto critica eventual alianza entre Monreal y Creel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- El vocero de la bancada de Morena en el Senado, César Cravioto, criticó el anuncio de un eventual alianza entre Ricardo Monreal y Santiago Creel en favor de la reconciliación del país, así como la posibilidad de que el zacatecano pueda ser candidato presidencial de la oposición.

En rueda de prensa acompañado de una decena de senadores oficialistas, restó importancia a una ruptura en esa bancada y que un grupo de legisladores afines a Monreal puedan crear un nuevo grupo parlamentario y quitarle la mayoría a Morena.

"Acercarse tanto a la derecha, a mí me parece, a la mayoría de quienes estamos en el movimiento, que no es una buena señal y yo creo que el propio senador Ricardo Monreal, ahora que está en España, pues tiene que hacer una reflexión de sus propias posiciones políticas".

Respecto a la invitación de diputados del PRD a Monreal a sumarse a la oposición, dijo que "es lo mismo. Qué le ofrece hoy a la sociedad, qué le ofrece Alito (Alejandro Moreno, dirigente del PRI) a los mexicanos. Más de lo mismo, regresar a la corrupción, el dispendio de recursos".

Subrayó que quien debe reconciliarse con el pueblo de México es esa derecha rancia, que le da la espalada al pueblo de México. "Si el senador Monreal quiere acercarse más a esa derecha, claro que está en su derecho, pero el movimiento de transformación no ve con buenos ojos ese acercamiento".

Cuestionado sobre una eventual ruptura en la bancada de Morena como consecuencia de la salida de Monreal y que el oficialismo pueda perder la mayoría, minimizó el escenario y dijo que cada quien debe tomar sus propias decisiones.

"Pero yo creo que la mayoría de los senadores están con el movimiento, pero si hay compañeros que deciden que su camino está con la derecha, con los que han traicionado al pueblo de México, pues que les vaya bien", agregó Cravioto.

El senador se refirió a la marcha y reconoció que sólo participaron por más de 40 de los 80 legisladores. "Fuimos a marchar porque estamos contentos con el manejo de la economía, con el manejo de la inflación".