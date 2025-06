César Duarte exonerado en Estados Unidos de lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, presumió que Javier Corral le hizo un favor al acusarlo de lavado de dinero y que logró ser exonerado por una corte de Estados Unidos porque esas propiedades "no existen".

En conferencia de prensa y luego que el juez Rubén Morales, de El Paso, Texas, desestimó la demanda de Javier Corral en su contra por la presunta compra de 50 propiedades con dinero ilícito en dicho país, Duarte, afirmó que ahora hay un "precedente indiscutible de la falta de aportación de pruebas".

Afirmó que ya no podrán seguir "construyendo decisiones impulsadas por presión política". Además, calificó al senador Javier Corral como un "prófugo de la justicia".

"Se metió en las naguas del fuero, que está muerto del miedo, porque sabe las mentiras, pero que lo persigue la tortura, homicidios y una cantidad impresionante de delitos que debe de enfrentar", señaló.

Por lo que le pidió al senador Corral a "que tenga el valor de enfrentar a la justicia, esa justicia que él decía que muy limpia cuando me persiguió y que ahora dice que es manipulada", aseveró.

El exgobernador de Chihuahua dijo que las supuestas propiedades "no existen". "Corral sí creía que me iban a procesar en los Estados Unidos por lavado de dinero hasta ese favor me hizo, porque quisieran muchos gobernadores estar absueltos", explicó.

Los abogados de César Duarte informaron que pese a esta resolución sus propiedades aún no se liberan y es un proceso diferente.